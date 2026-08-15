Justice for Wang Wang 今日價格

Justice for Wang Wang (旺旺) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 26.18%。目前 旺旺 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 旺旺。

Justice for Wang Wang 目前市值在 $ 315,932 排名第 #-，流通供應量為 999.83M 旺旺。過去 24 小時內，旺旺 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00135092，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，旺旺 在過去一小時內波動了 -17.19%，過去7 天內波動了 --。過去一天，總交易量達到 $ 71.65K。

Justice for Wang Wang（旺旺）市場資訊

市值 $ 315.93K$ 315.93K $ 315.93K 成交量（24H） $ 71.65K$ 71.65K $ 71.65K 完全稀釋市值 $ 315.93K$ 315.93K $ 315.93K 流通量 999.83M 999.83M 999.83M 總供應量 999,830,422.662446 999,830,422.662446 999,830,422.662446

Justice for Wang Wang 的目前市值為 $ 315.93K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 71.65K。旺旺 的流通量為 999.83M，總供應量是 999830422.662446，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 315.93K。