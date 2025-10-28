Justcoin（JUST）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +2.48% 漲跌幅（1D） +8.25% 漲跌幅（7D） -10.36% 漲跌幅（7D） -10.36%

Justcoin（JUST）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，JUST 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。JUST 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，JUST 在過去 1 小時內的價格變動為 +2.48%，過去 24 小時內變動為 +8.25%，過去 7 天內累計變動為 -10.36%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Justcoin（JUST）市場資訊

市值 $ 17.18K$ 17.18K $ 17.18K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 22.88K$ 22.88K $ 22.88K 流通量 75.07B 75.07B 75.07B 總供應量 99,982,804,381.53006 99,982,804,381.53006 99,982,804,381.53006

Justcoin 的目前市值為 $ 17.18K, 它過去 24 小時的交易量為 --。JUST 的流通量為 75.07B，總供應量是 99982804381.53006，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 22.88K。