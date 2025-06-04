JustAnEgg 價格 (EGG)
今天 JustAnEgg (EGG) 的實時價格爲 0.00144331 USD。目前其市值爲 $ 576.46K USD。EGG 兌換 USD 的價格爲實時更新。
JustAnEgg 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- JustAnEgg 當天價格變化爲 +7.54%
- 其循環供應量爲 399.40M USD
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今天內，JustAnEgg 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00010114。
在過去30天內，JustAnEgg 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002665969。
在過去60天內，JustAnEgg 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0001995644。
在過去90天內，JustAnEgg 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000171328042808251。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00010114
|+7.54%
|30天
|$ -0.0002665969
|-18.47%
|60天
|$ +0.0001995644
|+13.83%
|90天
|$ +0.0000171328042808251
|+1.20%
JustAnEgg 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.15%
+7.54%
-14.85%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
A memecoin to break a world record.
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|1 EGG 兌換 VND
₫37.98070265
|1 EGG 兌換 AUD
A$0.0022226974
|1 EGG 兌換 GBP
￡0.0010536163
|1 EGG 兌換 EUR
€0.0012556797
|1 EGG 兌換 USD
$0.00144331
|1 EGG 兌換 MYR
RM0.0061196344
|1 EGG 兌換 TRY
₺0.0564767203
|1 EGG 兌換 JPY
¥0.2076634428
|1 EGG 兌換 RUB
₽0.1139781907
|1 EGG 兌換 INR
₹0.1237061001
|1 EGG 兌換 IDR
Rp23.6608158864
|1 EGG 兌換 KRW
₩1.9880296271
|1 EGG 兌換 PHP
₱0.080392367
|1 EGG 兌換 EGP
￡E.0.0716747746
|1 EGG 兌換 BRL
R$0.0081258353
|1 EGG 兌換 CAD
C$0.0019773347
|1 EGG 兌換 BDT
৳0.1764302144
|1 EGG 兌換 NGN
₦2.2837061137
|1 EGG 兌換 UAH
₴0.0599695305
|1 EGG 兌換 VES
Bs0.13855776
|1 EGG 兌換 PKR
Rs0.4059886699
|1 EGG 兌換 KZT
₸0.7393932799
|1 EGG 兌換 THB
฿0.0470952053
|1 EGG 兌換 TWD
NT$0.0432993
|1 EGG 兌換 AED
د.إ0.0052969477
|1 EGG 兌換 CHF
Fr0.0011835142
|1 EGG 兌換 HKD
HK$0.0113155504
|1 EGG 兌換 MAD
.د.م0.0132640189
|1 EGG 兌換 MXN
$0.0277837175