Just Juni by Virtuals（JUNI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -2.28% 漲跌幅（1D） +22.10% 漲跌幅（7D） +124.41% 漲跌幅（7D） +124.41%

Just Juni by Virtuals（JUNI）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，JUNI 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。JUNI 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，JUNI 在過去 1 小時內的價格變動為 -2.28%，過去 24 小時內變動為 +22.10%，過去 7 天內累計變動為 +124.41%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Just Juni by Virtuals（JUNI）市場資訊

市值 $ 29.66K$ 29.66K $ 29.66K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 29.66K$ 29.66K $ 29.66K 流通量 772.49M 772.49M 772.49M 總供應量 772,491,747.3824497 772,491,747.3824497 772,491,747.3824497

Just Juni by Virtuals 的目前市值為 $ 29.66K, 它過去 24 小時的交易量為 --。JUNI 的流通量為 772.49M，總供應量是 772491747.3824497，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 29.66K。