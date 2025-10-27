Just Elizabeth Cat（ELIZABETH）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.0006792 $ 0.0006792 $ 0.0006792 24H最低價 $ 0.00094096 $ 0.00094096 $ 0.00094096 24H最高價 24H最低價 $ 0.0006792$ 0.0006792 $ 0.0006792 24H最高價 $ 0.00094096$ 0.00094096 $ 0.00094096 歷史最高 $ 0.00405452$ 0.00405452 $ 0.00405452 最低價 $ 0.00024547$ 0.00024547 $ 0.00024547 漲跌幅（1H） -1.30% 漲跌幅（1D） +11.00% 漲跌幅（7D） +23.66% 漲跌幅（7D） +23.66%

Just Elizabeth Cat（ELIZABETH）目前實時價格為 $0.00084572。過去 24 小時內，ELIZABETH 的交易價格在 $ 0.0006792 至 $ 0.00094096 之間波動，市場活躍度顯著。ELIZABETH 的歷史最高價為 $ 0.00405452，歷史最低價為 $ 0.00024547。

從短期表現來看，ELIZABETH 在過去 1 小時內的價格變動為 -1.30%，過去 24 小時內變動為 +11.00%，過去 7 天內累計變動為 +23.66%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Just Elizabeth Cat（ELIZABETH）市場資訊

市值 $ 629.19K$ 629.19K $ 629.19K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 629.19K$ 629.19K $ 629.19K 流通量 748.32M 748.32M 748.32M 總供應量 748,324,333.884789 748,324,333.884789 748,324,333.884789

Just Elizabeth Cat 的目前市值為 $ 629.19K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ELIZABETH 的流通量為 748.32M，總供應量是 748324333.884789，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 629.19K。