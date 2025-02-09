Just Cuz 圖標

Just Cuz 價格 (CUZ)

USD

Just Cuz (CUZ) 實時價格圖表

$0.00240393
$0.00240393$0.00240393
+15.80%(1D)

今天 Just Cuz (CUZ) 的價格

今天 Just Cuz (CUZ) 的實時價格爲 0.00240386 USD。目前其市值爲 $ 2.40M USD。CUZ 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Just Cuz 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 148.81K USD
- Just Cuz 當天價格變化爲 +15.86%
- 其循環供應量爲 1.00B USD

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Just Cuz (CUZ) 價格表現 USD

今天內，Just Cuz 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00032912
在過去30天內，Just Cuz 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，Just Cuz 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Just Cuz 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00032912+15.86%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Just Cuz (CUZ) 價格分析

Just Cuz 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00205955
$ 0.00205955$ 0.00205955

$ 0.00293392
$ 0.00293392$ 0.00293392

$ 0.00293392
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-0.68%

+15.86%

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Just Cuz (CUZ) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 2.40M
$ 2.40M$ 2.40M

$ 148.81K
$ 148.81K$ 148.81K

1.00B
1.00B 1.00B

什麼是Just Cuz (CUZ)

Just Cuz ($CUZ) is the memecoin born from a viral movement, fueled by culture, and internet magic. Inspired by Just Cuz, the wholesome book by Barb, and Marv’s legendary philosophy—“Don’t overthink it. Just roll with it.” What started as a heartwarming story turned into an unstoppable mantra, embraced by millions online. With 250K+ followers, 6M+ likes, and a viral TikTok hitting 25M+ views in days, the phrase “Just Cuz” has become a universal response to life’s randomness.

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Just Cuz (CUZ) 資源

官網

大家還在問：關於 Just Cuz (CUZ) 的其他問題

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CUZ 兌換爲當地貨幣

1 CUZ 兌換 AUD
A$0.0038221374
1 CUZ 兌換 GBP
0.001923088
1 CUZ 兌換 EUR
0.0023077056
1 CUZ 兌換 USD
$0.00240386
1 CUZ 兌換 MYR
RM0.0106731384
1 CUZ 兌換 TRY
0.0862504968
1 CUZ 兌換 JPY
¥0.3636559408
1 CUZ 兌換 RUB
0.2329580726
1 CUZ 兌換 INR
0.2110108308
1 CUZ 兌換 IDR
Rp39.4075346784
1 CUZ 兌換 PHP
0.1394719572
1 CUZ 兌換 EGP
￡E.0.120793965
1 CUZ 兌換 BRL
R$0.013942388
1 CUZ 兌換 CAD
C$0.0034134812
1 CUZ 兌換 BDT
0.2933189972
1 CUZ 兌換 NGN
3.603987105
1 CUZ 兌換 UAH
0.1000726918
1 CUZ 兌換 VES
Bs0.1442316
1 CUZ 兌換 PKR
Rs0.6738981124
1 CUZ 兌換 KZT
1.226449372
1 CUZ 兌換 THB
฿0.081490854
1 CUZ 兌換 TWD
NT$0.0789427624
1 CUZ 兌換 CHF
Fr0.002163474
1 CUZ 兌換 HKD
HK$0.0187260694
1 CUZ 兌換 MAD
.د.م0.024158793