Just Cuz 價格 (CUZ)
今天 Just Cuz (CUZ) 的實時價格爲 0.00240386 USD。目前其市值爲 $ 2.40M USD。CUZ 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Just Cuz 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 148.81K USD
- Just Cuz 當天價格變化爲 +15.86%
- 其循環供應量爲 1.00B USD
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今天內，Just Cuz 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00032912。
在過去30天內，Just Cuz 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，Just Cuz 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Just Cuz 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00032912
|+15.86%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
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|90天
|$ 0
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Just Cuz 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.68%
+15.86%
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深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Just Cuz ($CUZ) is the memecoin born from a viral movement, fueled by culture, and internet magic. Inspired by Just Cuz, the wholesome book by Barb, and Marv’s legendary philosophy—“Don’t overthink it. Just roll with it.” What started as a heartwarming story turned into an unstoppable mantra, embraced by millions online. With 250K+ followers, 6M+ likes, and a viral TikTok hitting 25M+ views in days, the phrase “Just Cuz” has become a universal response to life’s randomness.
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|1 CUZ 兌換 AUD
A$0.0038221374
|1 CUZ 兌換 GBP
￡0.001923088
|1 CUZ 兌換 EUR
€0.0023077056
|1 CUZ 兌換 USD
$0.00240386
|1 CUZ 兌換 MYR
RM0.0106731384
|1 CUZ 兌換 TRY
₺0.0862504968
|1 CUZ 兌換 JPY
¥0.3636559408
|1 CUZ 兌換 RUB
₽0.2329580726
|1 CUZ 兌換 INR
₹0.2110108308
|1 CUZ 兌換 IDR
Rp39.4075346784
|1 CUZ 兌換 PHP
₱0.1394719572
|1 CUZ 兌換 EGP
￡E.0.120793965
|1 CUZ 兌換 BRL
R$0.013942388
|1 CUZ 兌換 CAD
C$0.0034134812
|1 CUZ 兌換 BDT
৳0.2933189972
|1 CUZ 兌換 NGN
₦3.603987105
|1 CUZ 兌換 UAH
₴0.1000726918
|1 CUZ 兌換 VES
Bs0.1442316
|1 CUZ 兌換 PKR
Rs0.6738981124
|1 CUZ 兌換 KZT
₸1.226449372
|1 CUZ 兌換 THB
฿0.081490854
|1 CUZ 兌換 TWD
NT$0.0789427624
|1 CUZ 兌換 CHF
Fr0.002163474
|1 CUZ 兌換 HKD
HK$0.0187260694
|1 CUZ 兌換 MAD
.د.م0.024158793