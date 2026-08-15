just buy 1bnb 今日價格

just buy 1bnb (1BNB) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.14%。目前 1BNB 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 1BNB。

just buy 1bnb 目前市值在 $ 19,600.53 排名第 #-，流通供應量為 1.00B 1BNB。過去 24 小時內，1BNB 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00437486，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，1BNB 在過去一小時內波動了 +0.11%，過去7 天內波動了 +2.06%。過去一天，總交易量達到 --。

just buy 1bnb（1BNB）市場資訊

市值 $ 19.60K$ 19.60K $ 19.60K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 19.60K$ 19.60K $ 19.60K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

just buy 1bnb 的目前市值為 $ 19.60K, 它過去 24 小時的交易量為 --。1BNB 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 19.60K。