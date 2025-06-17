Just a Normie 圖標

Just a Normie 價格 (NORMIE)

USD

Just a Normie (NORMIE) 實時價格圖表

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-16.70%(1D)

今天 Just a Normie (NORMIE) 的價格

今天 Just a Normie (NORMIE) 的實時價格爲 0.00001017 USD。目前其市值爲 $ 10.14K USD。NORMIE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Just a Normie 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Just a Normie 當天價格變化爲 -17.48%
- 其循環供應量爲 997.60M USD

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Just a Normie (NORMIE) 價格表現 USD

今天內，Just a Normie 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Just a Normie 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，Just a Normie 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Just a Normie 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-17.48%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Just a Normie (NORMIE) 價格分析

Just a Normie 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00001006
$ 0.00001006$ 0.00001006

$ 0.00001376
$ 0.00001376$ 0.00001376

$ 0.00010717
$ 0.00010717$ 0.00010717

+0.38%

-17.48%

-67.20%

Just a Normie (NORMIE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 10.14K
$ 10.14K$ 10.14K

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997.60M
997.60M 997.60M

什麼是Just a Normie (NORMIE)

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Just a Normie (NORMIE) 資源

官網

Just a Normie（NORMIE）代幣經濟

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大家還在問：關於 Just a Normie (NORMIE) 的其他問題

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NORMIE 兌換爲當地貨幣

1 NORMIE 兌換 VND
0.26762355
1 NORMIE 兌換 AUD
A$0.0000155601
1 NORMIE 兌換 GBP
0.0000075258
1 NORMIE 兌換 EUR
0.0000087462
1 NORMIE 兌換 USD
$0.00001017
1 NORMIE 兌換 MYR
RM0.0000431208
1 NORMIE 兌換 TRY
0.0004009014
1 NORMIE 兌換 JPY
¥0.0014770908
1 NORMIE 兌換 RUB
0.0008029215
1 NORMIE 兌換 INR
0.0008781795
1 NORMIE 兌換 IDR
Rp0.1667212848
1 NORMIE 兌換 KRW
0.0139314762
1 NORMIE 兌換 PHP
0.0005784696
1 NORMIE 兌換 EGP
￡E.0.0005103306
1 NORMIE 兌換 BRL
R$0.0000557316
1 NORMIE 兌換 CAD
C$0.0000137295
1 NORMIE 兌換 BDT
0.0012431808
1 NORMIE 兌換 NGN
0.0157429566
1 NORMIE 兌換 UAH
0.0004223601
1 NORMIE 兌換 VES
Bs0.00103734
1 NORMIE 兌換 PKR
Rs0.002880144
1 NORMIE 兌換 KZT
0.0052126335
1 NORMIE 兌換 THB
฿0.0003314403
1 NORMIE 兌換 TWD
NT$0.0003008286
1 NORMIE 兌換 AED
د.إ0.0000373239
1 NORMIE 兌換 CHF
Fr0.0000082377
1 NORMIE 兌換 HKD
HK$0.0000797328
1 NORMIE 兌換 MAD
.د.م0.000092547
1 NORMIE 兌換 MXN
$0.0001930266