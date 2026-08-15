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just a memecoin 目前實時價格為 0.00239209 USD。MEMECOIN 市值為 2,392,082 USD。追蹤台灣的 MEMECOIN 兌 USD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！just a memecoin 目前實時價格為 0.00239209 USD。MEMECOIN 市值為 2,392,082 USD。追蹤台灣的 MEMECOIN 兌 USD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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just a memecoin 價格 (MEMECOIN)

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1 MEMECOIN 兌換為 USD 的實時價格：

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$0.00219735$0.00219735
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just a memecoin (MEMECOIN) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-15 12:25:47 (UTC+8)

just a memecoin 今日價格

just a memecoin (MEMECOIN) 今日實時價格為 $ 0.00239209，過去 24 小時內變化了 96.59%。目前 MEMECOIN 兌 USD 的匯率為 $ 0.00239209 每 MEMECOIN。

just a memecoin 目前市值在 $ 2,392,082 排名第 #-，流通供應量為 1000.00M MEMECOIN。過去 24 小時內，MEMECOIN 的交易價格在 $ 0.00104564（低點）和 $ 0.00334763（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.01603038，而歷史最低價為 $ 0

短期表現方面，MEMECOIN 在過去一小時內波動了 -2.99%，過去7 天內波動了 +53.35%。過去一天，總交易量達到 $ 412.37K

just a memecoin（MEMECOIN）市場資訊

$ 2.39M
$ 2.39M$ 2.39M

$ 412.37K
$ 412.37K$ 412.37K

$ 2.39M
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1000.00M
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999,997,087.466283
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just a memecoin 的目前市值為 $ 2.39M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 412.37K。MEMECOIN 的流通量為 1000.00M，總供應量是 999997087.466283，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.39M

just a memecoin 價格歷史 USD

24 小時價格變化區間：
$ 0.00104564
$ 0.00104564$ 0.00104564
24H最低價
$ 0.00334763
$ 0.00334763$ 0.00334763
24H最高價

$ 0.00104564
$ 0.00104564$ 0.00104564

$ 0.00334763
$ 0.00334763$ 0.00334763

$ 0.01603038
$ 0.01603038$ 0.01603038

$ 0
$ 0$ 0

-2.99%

+96.59%

+53.35%

+53.35%

just a memecoin（MEMECOIN）價格歷史 USD

今天內，just a memecoin 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ +0.00117528
在過去30天內，just a memecoin 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -0.0002124369
在過去60天內，just a memecoin 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -0.0010427445
在過去90天內，just a memecoin 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ +0.000000048432844602

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00117528+96.59%
30天$ -0.0002124369-8.88%
60天$ -0.0010427445-43.59%
90天$ +0.000000048432844602+0.00%

just a memecoin 的價格預測

just a memecoin（MEMECOIN）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，MEMECOIN 在 2030 年的目標價格為 $ --，預計增長率為 0.00%
just a memecoin (MEMECOIN) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，just a memecoin 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 $ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 just a memecoin 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 just a memecoin 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 MEMECOIN 2026–2027 年價格的預測。

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just a memecoin (MEMECOIN) 資源

官網

類別 :

Pump.fun EcosystemSolana Ecosystem

關於 just a memecoin

just a memecoin 的當前價格是多少？

just a memecoin 的價格為 NT$0.0750993677365173048000，今日變動幅度為 96.58%。

MEMECOIN 社群的增長速度如何？

目前持有者人數為 -- 人，這一數字的增加通常意味著採用率上升、社群擴大以及網絡參與度更為廣泛。

需求如何影響 just a memecoin 的價格？

需求受到使用場景、市場狀況、投資者情緒以及其在 Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem 領域中角色的影響。需求升高時，高交易量期間價格走勢可能會加速。

今天 MEMECOIN 的交易量是多少？

其交易量達到了 NT$--，顯示出積極參與和健康的市場流動性。

MEMECOIN 與歷史表現相比如何？

其歷史最高價為 NT$0.5032717843292318736000，歷史最低價為 NT$，這為過去的表現週期提供了參考背景。

有多少代幣正在流通？

目前有 999997087.466283 個代幣在流通，這會影響其可用性、市值以及長期估值。

人們還問：關於just a memecoin的其他問題

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just a memecoin（MEMECOIN）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

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