just a memecoin 今日價格

just a memecoin (MEMECOIN) 今日實時價格為 $ 0.00239209，過去 24 小時內變化了 96.59%。目前 MEMECOIN 兌 USD 的匯率為 $ 0.00239209 每 MEMECOIN。

just a memecoin 目前市值在 $ 2,392,082 排名第 #-，流通供應量為 1000.00M MEMECOIN。過去 24 小時內，MEMECOIN 的交易價格在 $ 0.00104564（低點）和 $ 0.00334763（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.01603038，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，MEMECOIN 在過去一小時內波動了 -2.99%，過去7 天內波動了 +53.35%。過去一天，總交易量達到 $ 412.37K。

just a memecoin（MEMECOIN）市場資訊

市值 $ 2.39M$ 2.39M $ 2.39M 成交量（24H） $ 412.37K$ 412.37K $ 412.37K 完全稀釋市值 $ 2.39M$ 2.39M $ 2.39M 流通量 1000.00M 1000.00M 1000.00M 總供應量 999,997,087.466283 999,997,087.466283 999,997,087.466283

just a memecoin 的目前市值為 $ 2.39M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 412.37K。MEMECOIN 的流通量為 1000.00M，總供應量是 999997087.466283，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.39M。