just a little guy（LITTLEGUY）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 24H最高價 歷史最高 $ 0.0091738 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） +0.29% 漲跌幅（1D） +4.16% 漲跌幅（7D） +8.71%

just a little guy（LITTLEGUY）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，LITTLEGUY 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。LITTLEGUY 的歷史最高價為 $ 0.0091738，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，LITTLEGUY 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.29%，過去 24 小時內變動為 +4.16%，過去 7 天內累計變動為 +8.71%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

just a little guy（LITTLEGUY）市場資訊

市值 $ 80.75K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 80.75K 流通量 999.89M 總供應量 999,885,816.14898

just a little guy 的目前市值為 $ 80.75K, 它過去 24 小時的交易量為 --。LITTLEGUY 的流通量為 999.89M，總供應量是 999885816.14898，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 80.75K。