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just a frog 目前實時價格為 0 USD。FROG 市值為 24,135 USD。追蹤台灣的 FROG 兌 USD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！just a frog 目前實時價格為 0 USD。FROG 市值為 24,135 USD。追蹤台灣的 FROG 兌 USD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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just a frog 價格 (FROG)

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1 FROG 兌換為 USD 的實時價格：

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$0.00002414$0.00002414
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mexc
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USD
just a frog (FROG) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-15 12:25:32 (UTC+8)

just a frog 今日價格

just a frog (FROG) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 FROG 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 FROG。

just a frog 目前市值在 $ 24,135 排名第 #-，流通供應量為 999.96M FROG。過去 24 小時內，FROG 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.169194，而歷史最低價為 $ 0

短期表現方面，FROG 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 --

just a frog（FROG）市場資訊

$ 24.14K
$ 24.14K$ 24.14K

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$ 24.14K
$ 24.14K$ 24.14K

999.96M
999.96M 999.96M

999,963,449.073141
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just a frog 的目前市值為 $ 24.14K, 它過去 24 小時的交易量為 --。FROG 的流通量為 999.96M，總供應量是 999963449.073141，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 24.14K

just a frog 價格歷史 USD

24 小時價格變化區間：
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24H最低價
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24H最高價

$ 0.0
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$ 0.0
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$ 0.169194
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just a frog（FROG）價格歷史 USD

今天內，just a frog 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0
在過去30天內，just a frog 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0
在過去60天內，just a frog 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0
在過去90天內，just a frog 兌換 USD 的價格漲跌幅為 --

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ 00.00%
60天$ 00.00%
90天----

just a frog 的價格預測

just a frog（FROG）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，FROG 在 2030 年的目標價格為 $ --，預計增長率為 0.00%
just a frog (FROG) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，just a frog 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 $ --

MEXC 工具
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免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
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just a frog (FROG) 資源

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關於 just a frog

just a frog 的當前即時價格是多少？

just a frog 的價格為 NT$，過去 24 小時內的價格波動為 --%。

今日可見的交易活動有多少？

各大交易所總共交易了 NT$--，顯示市場參與度活躍且流動性持續。

FROG 市場的流動性如何？

--/100 的流動性分數反映了訂單簿的深度、大額訂單執行的效率，以及主要交易對的買賣價差之緊密程度。

每日交易區間意味著什麼？

價格在 NT$0E-15 至 NT$0E-15 之間的波動，突顯了當前的波動水平與盤中勢頭。

just a frog 目前在市場上的排名是多少？

它目前位居第 #622 名，市值達 NT$757715.32020987720000 支撐其排名。

供應量對價格穩定性有何影響？

999963449.073141 枚代幣的流通供應量直接影響價格走勢，尤其是在需求高漲或供應稀缺的時期。

哪些因素會影響 just a frog 的流動性狀況？

流動性取決於做市商活動、交易對多樣性、交易所深度，以及 -- 網路生態系統的參與程度。

人們還問：關於just a frog的其他問題

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just a frog（FROG）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
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