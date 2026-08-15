just a frog 今日價格

just a frog (FROG) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 FROG 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 FROG。

just a frog 目前市值在 $ 24,135 排名第 #-，流通供應量為 999.96M FROG。過去 24 小時內，FROG 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.169194，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，FROG 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 --。

just a frog（FROG）市場資訊

市值 $ 24.14K$ 24.14K $ 24.14K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 24.14K$ 24.14K $ 24.14K 流通量 999.96M 999.96M 999.96M 總供應量 999,963,449.073141 999,963,449.073141 999,963,449.073141

just a frog 的目前市值為 $ 24.14K, 它過去 24 小時的交易量為 --。FROG 的流通量為 999.96M，總供應量是 999963449.073141，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 24.14K。