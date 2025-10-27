Just a Circle（CRCL）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00426581$ 0.00426581 $ 0.00426581 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +0.65% 漲跌幅（1D） +2.41% 漲跌幅（7D） -16.94% 漲跌幅（7D） -16.94%

Just a Circle（CRCL）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，CRCL 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。CRCL 的歷史最高價為 $ 0.00426581，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，CRCL 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.65%，過去 24 小時內變動為 +2.41%，過去 7 天內累計變動為 -16.94%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Just a Circle（CRCL）市場資訊

市值 $ 97.42K$ 97.42K $ 97.42K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 97.42K$ 97.42K $ 97.42K 流通量 999.90M 999.90M 999.90M 總供應量 999,899,135.370656 999,899,135.370656 999,899,135.370656

Just a Circle 的目前市值為 $ 97.42K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CRCL 的流通量為 999.90M，總供應量是 999899135.370656，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 97.42K。