JupUSD 今日價格

JupUSD (JUPUSD) 今日實時價格為 $ 0.998818，過去 24 小時內變化了 0.02%。目前 JUPUSD 兌 USD 的匯率為 $ 0.998818 每 JUPUSD。

JupUSD 目前市值在 $ 49,424,334 排名第 #-，流通供應量為 49.48M JUPUSD。過去 24 小時內，JUPUSD 的交易價格在 $ 0.998563（低點）和 $ 0.999876（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.023，而歷史最低價為 $ 0.124871。

短期表現方面，JUPUSD 在過去一小時內波動了 -0.00%，過去7 天內波動了 -0.05%。過去一天，總交易量達到 $ 3.90M。

JupUSD（JUPUSD）市場資訊

市值 $ 49.42M$ 49.42M $ 49.42M 成交量（24H） $ 3.90M$ 3.90M $ 3.90M 完全稀釋市值 $ 49.42M$ 49.42M $ 49.42M 流通量 49.48M 49.48M 49.48M 總供應量 49,482,825.661792 49,482,825.661792 49,482,825.661792

JupUSD 的目前市值為 $ 49.42M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 3.90M。JUPUSD 的流通量為 49.48M，總供應量是 49482825.661792，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 49.42M。