Jupu 圖標

Jupu 價格 (JUPU)

USD

Jupu (JUPU) 實時價格圖表

--
----
-12.60%(1D)

今天 Jupu (JUPU) 的價格

今天 Jupu (JUPU) 的實時價格爲 0.00000399 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。JUPU 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Jupu 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 230.79 USD
- Jupu 當天價格變化爲 -12.61%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

在獲取 MEXC 上從 JUPU兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 JUPU 價格信息的首選平臺。

Jupu (JUPU) 價格表現 USD

今天內，Jupu 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Jupu 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000021361
在過去60天內，Jupu 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000007649
在過去90天內，Jupu 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000018738895199633274

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-12.61%
30天$ +0.0000021361+53.54%
60天$ +0.0000007649+19.17%
90天$ +0.0000018738895199633274+88.55%

Jupu (JUPU) 價格分析

Jupu 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00000352
$ 0.00000352$ 0.00000352

$ 0.00000482
$ 0.00000482$ 0.00000482

$ 0.00000482
$ 0.00000482$ 0.00000482

+0.84%

-12.61%

+44.89%

Jupu (JUPU) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 230.79
$ 230.79$ 230.79

0.00
0.00 0.00

什麼是Jupu (JUPU)

As the new year dawns, JUPUARY emerges as a playful anticipation and enthusiasm of the solana community with a deflationary mechanism.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Jupu (JUPU) 資源

官網

大家還在問：關於 Jupu (JUPU) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

JUPU 兌換爲當地貨幣

1 JUPU 兌換 AUD
A$0.000006384
1 JUPU 兌換 GBP
0.0000032319
1 JUPU 兌換 EUR
0.0000038703
1 JUPU 兌換 USD
$0.00000399
1 JUPU 兌換 MYR
RM0.0000179151
1 JUPU 兌換 TRY
0.0001419642
1 JUPU 兌換 JPY
¥0.0006229188
1 JUPU 兌換 RUB
0.0004069401
1 JUPU 兌換 INR
0.0003453345
1 JUPU 兌換 IDR
Rp0.0654098256
1 JUPU 兌換 PHP
0.0002334549
1 JUPU 兌換 EGP
￡E.0.0002008566
1 JUPU 兌換 BRL
R$0.0000242592
1 JUPU 兌換 CAD
C$0.0000057456
1 JUPU 兌換 BDT
0.0004847451
1 JUPU 兌換 NGN
0.006205248
1 JUPU 兌換 UAH
0.000167979
1 JUPU 兌換 VES
Bs0.00021546
1 JUPU 兌換 PKR
Rs0.0011116938
1 JUPU 兌換 KZT
0.002116695
1 JUPU 兌換 THB
฿0.000136857
1 JUPU 兌換 TWD
NT$0.0001307523
1 JUPU 兌換 CHF
Fr0.0000036309
1 JUPU 兌換 HKD
HK$0.0000310422
1 JUPU 兌換 MAD
.د.م0.0000400596