Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 圖標

Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 價格 (JLP)

USD

Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token (JLP) 實時價格圖表

$4.83
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-0.80%(1D)

今天 Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token (JLP) 的價格

今天 Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token (JLP) 的實時價格爲 4.81 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。JLP 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 426.33M USD
- Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 當天價格變化爲 -1.37%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token (JLP) 價格表現 USD

今天內，Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.067127592919291
在過去30天內，Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.6319512680
在過去60天內，Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.9725247610
在過去90天內，Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.35196022745024

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.067127592919291-1.37%
30天$ +0.6319512680+13.14%
60天$ +0.9725247610+20.22%
90天$ +1.35196022745024+39.10%

Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token (JLP) 價格分析

Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 4.28
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$ 5.03
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-0.47%

-1.37%

+15.29%

Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token (JLP) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 426.33M
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什麼是Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token (JLP)

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Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token (JLP) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token (JLP) 的其他問題

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JLP 兌換爲當地貨幣

1 JLP 兌換 AUD
A$7.696
1 JLP 兌換 GBP
3.8961
1 JLP 兌換 EUR
4.6657
1 JLP 兌換 USD
$4.81
1 JLP 兌換 MYR
RM21.5969
1 JLP 兌換 TRY
171.1398
1 JLP 兌換 JPY
¥750.9372
1 JLP 兌換 RUB
490.5719
1 JLP 兌換 INR
416.3055
1 JLP 兌換 IDR
Rp78,852.4464
1 JLP 兌換 PHP
281.4331
1 JLP 兌換 EGP
￡E.242.1354
1 JLP 兌換 BRL
R$29.2448
1 JLP 兌換 CAD
C$6.9264
1 JLP 兌換 BDT
584.3669
1 JLP 兌換 NGN
7,480.512
1 JLP 兌換 UAH
202.501
1 JLP 兌換 VES
Bs259.74
1 JLP 兌換 PKR
Rs1,340.1622
1 JLP 兌換 KZT
2,551.705
1 JLP 兌換 THB
฿164.983
1 JLP 兌換 TWD
NT$157.6237
1 JLP 兌換 CHF
Fr4.3771
1 JLP 兌換 HKD
HK$37.4218
1 JLP 兌換 MAD
.د.م48.2924