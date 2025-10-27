JunkCoin Doge Real Name（JUNKCOIN）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +0.72% 漲跌幅（1D） -5.54% 漲跌幅（7D） +27.39% 漲跌幅（7D） +27.39%

JunkCoin Doge Real Name（JUNKCOIN）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，JUNKCOIN 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。JUNKCOIN 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，JUNKCOIN 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.72%，過去 24 小時內變動為 -5.54%，過去 7 天內累計變動為 +27.39%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

JunkCoin Doge Real Name（JUNKCOIN）市場資訊

市值 $ 138.69K$ 138.69K $ 138.69K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 138.69K$ 138.69K $ 138.69K 流通量 947.93M 947.93M 947.93M 總供應量 947,933,807.395876 947,933,807.395876 947,933,807.395876

JunkCoin Doge Real Name 的目前市值為 $ 138.69K, 它過去 24 小時的交易量為 --。JUNKCOIN 的流通量為 947.93M，總供應量是 947933807.395876，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 138.69K。