Junior 圖標

Junior 價格 (JUNIOR)

USD

Junior (JUNIOR) 實時價格圖表

$0.00171751
$0.00171751$0.00171751
+0.70%(1D)

今天 Junior (JUNIOR) 的價格

今天 Junior (JUNIOR) 的實時價格爲 0.00171751 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。JUNIOR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Junior 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 3.94 USD
- Junior 當天價格變化爲 +0.72%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Junior (JUNIOR) 價格表現 USD

今天內，Junior 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Junior 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0004468198
在過去60天內，Junior 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0009099359
在過去90天內，Junior 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0011504473000564484

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+0.72%
30天$ -0.0004468198-26.01%
60天$ -0.0009099359-52.97%
90天$ -0.0011504473000564484-40.11%

Junior (JUNIOR) 價格分析

Junior 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00169542
$ 0.00169542$ 0.00169542

$ 0.00174405
$ 0.00174405$ 0.00174405

$ 0.056089
$ 0.056089$ 0.056089

--

+0.72%

+19.18%

Junior (JUNIOR) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 3.94
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0.00
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什麼是Junior (JUNIOR)

Junior is the official politifi coin for Robert F. Kennedy Jr. in his presidential bid. Junior has no utility but is categorized as a politifi token meant to drive attention, awareness, and funding for the RFK campaign. 1% of all buys and sells will be taxed and proceeds will go to a corporation that will direct all funds to a SuperPAC supporting RFK Jr’s bid for President and to Children’s Health Defense Charity.

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Junior (JUNIOR) 資源

官網

大家還在問：關於 Junior (JUNIOR) 的其他問題

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JUNIOR 兌換爲當地貨幣

1 JUNIOR 兌換 AUD
A$0.002748016
1 JUNIOR 兌換 GBP
0.0013911831
1 JUNIOR 兌換 EUR
0.0016659847
1 JUNIOR 兌換 USD
$0.00171751
1 JUNIOR 兌換 MYR
RM0.007728795
1 JUNIOR 兌換 TRY
0.0608342042
1 JUNIOR 兌換 JPY
¥0.266729303
1 JUNIOR 兌換 RUB
0.1771096312
1 JUNIOR 兌換 INR
0.148736366
1 JUNIOR 兌換 IDR
Rp28.1558971344
1 JUNIOR 兌換 PHP
0.1006117358
1 JUNIOR 兌換 EGP
￡E.0.086562504
1 JUNIOR 兌換 BRL
R$0.0103737604
1 JUNIOR 兌換 CAD
C$0.0024560393
1 JUNIOR 兌換 BDT
0.2088148658
1 JUNIOR 兌換 NGN
2.6752451013
1 JUNIOR 兌換 UAH
0.0724445718
1 JUNIOR 兌換 VES
Bs0.09274554
1 JUNIOR 兌換 PKR
Rs0.4792024651
1 JUNIOR 兌換 KZT
0.911139055
1 JUNIOR 兌換 THB
฿0.0593056203
1 JUNIOR 兌換 TWD
NT$0.0565232541
1 JUNIOR 兌換 CHF
Fr0.0015629341
1 JUNIOR 兌換 HKD
HK$0.0133622278
1 JUNIOR 兌換 MAD
.د.م0.0172609755