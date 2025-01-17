Jungle 圖標

Jungle 價格 (JUNGLE)

USD

Jungle (JUNGLE) 實時價格圖表

$0.01011126
$0.01011126$0.01011126
+10.20%(1D)

今天 Jungle (JUNGLE) 的價格

今天 Jungle (JUNGLE) 的實時價格爲 0.01011126 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。JUNGLE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Jungle 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 83.28 USD
- Jungle 當天價格變化爲 +10.25%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Jungle (JUNGLE) 價格表現 USD

今天內，Jungle 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00094001
在過去30天內，Jungle 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0010346599
在過去60天內，Jungle 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0019046711
在過去90天內，Jungle 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.003028737241568507

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00094001+10.25%
30天$ -0.0010346599-10.23%
60天$ -0.0019046711-18.83%
90天$ -0.003028737241568507-23.04%

Jungle (JUNGLE) 價格分析

Jungle 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00917037
$ 0.00917037$ 0.00917037

$ 0.01016074
$ 0.01016074$ 0.01016074

$ 0.969282
$ 0.969282$ 0.969282

-0.48%

+10.25%

+1.06%

Jungle (JUNGLE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 83.28
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什麼是Jungle (JUNGLE)

Jungle is a community token built around the NFT collection ThugMonkez

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Jungle (JUNGLE) 資源

官網

大家還在問：關於 Jungle (JUNGLE) 的其他問題

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JUNGLE 兌換爲當地貨幣

1 JUNGLE 兌換 AUD
A$0.016178016
1 JUNGLE 兌換 GBP
0.0081901206
1 JUNGLE 兌換 EUR
0.0098079222
1 JUNGLE 兌換 USD
$0.01011126
1 JUNGLE 兌換 MYR
RM0.04550067
1 JUNGLE 兌換 TRY
0.3581408292
1 JUNGLE 兌換 JPY
¥1.570278678
1 JUNGLE 兌換 RUB
1.0426731312
1 JUNGLE 兌換 INR
0.875635116
1 JUNGLE 兌換 IDR
Rp165.7583341344
1 JUNGLE 兌換 PHP
0.5923176108
1 JUNGLE 兌換 EGP
￡E.0.509607504
1 JUNGLE 兌換 BRL
R$0.0610720104
1 JUNGLE 兌換 CAD
C$0.0144591018
1 JUNGLE 兌換 BDT
1.2293269908
1 JUNGLE 兌換 NGN
15.7496019138
1 JUNGLE 兌換 UAH
0.4264929468
1 JUNGLE 兌換 VES
Bs0.54600804
1 JUNGLE 兌換 PKR
Rs2.8211426526
1 JUNGLE 兌換 KZT
5.36402343
1 JUNGLE 兌換 THB
฿0.3491418078
1 JUNGLE 兌換 TWD
NT$0.3327615666
1 JUNGLE 兌換 CHF
Fr0.0092012466
1 JUNGLE 兌換 HKD
HK$0.0786656028
1 JUNGLE 兌換 MAD
.د.م0.101618163