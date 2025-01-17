Jumbo Exchange 圖標

Jumbo Exchange 價格 (JUMBO)

USD

Jumbo Exchange (JUMBO) 實時價格圖表

$0.03233115
$0.03233115$0.03233115
-3.30%(1D)

今天 Jumbo Exchange (JUMBO) 的價格

今天 Jumbo Exchange (JUMBO) 的實時價格爲 0.03233115 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。JUMBO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Jumbo Exchange 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 110.23 USD
- Jumbo Exchange 當天價格變化爲 -3.39%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Jumbo Exchange (JUMBO) 價格表現 USD

今天內，Jumbo Exchange 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00113514192543761
在過去30天內，Jumbo Exchange 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0108418955
在過去60天內，Jumbo Exchange 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0055405665
在過去90天內，Jumbo Exchange 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00113514192543761-3.39%
30天$ -0.0108418955-33.53%
60天$ -0.0055405665-17.13%
90天$ 0--

Jumbo Exchange (JUMBO) 價格分析

Jumbo Exchange 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.03219197
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$ 0.03360267
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$ 4.73
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-17.05%

Jumbo Exchange (JUMBO) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 110.23
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什麼是Jumbo Exchange (JUMBO)

Jumbo is designed to be the most user-friendly exchange that sets out to eliminate the common struggles people experience when navigating Decentralized Exchanges. ​ Built natively on NEAR, Jumbo sets out to provide UX-friendly AMM DEX experience. Jumbo has a slew of QoL improvement features such as: - Jets Interface embedded visualizer for the best pools - Smart Pools Seamless transition of liquidty from one pool to another. - NFT Pool Rewards Additional rewards can be set up in Pools such as NFTs

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Jumbo Exchange (JUMBO) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Jumbo Exchange (JUMBO) 的其他問題

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JUMBO 兌換爲當地貨幣

1 JUMBO 兌換 AUD
A$0.05172984
1 JUMBO 兌換 GBP
0.0261882315
1 JUMBO 兌換 EUR
0.0313612155
1 JUMBO 兌換 USD
$0.03233115
1 JUMBO 兌換 MYR
RM0.145490175
1 JUMBO 兌換 TRY
1.145169333
1 JUMBO 兌換 JPY
¥5.021027595
1 JUMBO 兌換 RUB
3.333988188
1 JUMBO 兌換 INR
2.79987759
1 JUMBO 兌換 IDR
Rp530.018767656
1 JUMBO 兌換 PHP
1.893958767
1 JUMBO 兌換 EGP
￡E.1.62948996
1 JUMBO 兌換 BRL
R$0.195280146
1 JUMBO 兌換 CAD
C$0.0462335445
1 JUMBO 兌換 BDT
3.930821217
1 JUMBO 兌換 NGN
50.3599691745
1 JUMBO 兌換 UAH
1.363727907
1 JUMBO 兌換 VES
Bs1.7458821
1 JUMBO 兌換 PKR
Rs9.0207141615
1 JUMBO 兌換 KZT
17.151675075
1 JUMBO 兌換 THB
฿1.1163946095
1 JUMBO 兌換 TWD
NT$1.0640181465
1 JUMBO 兌換 CHF
Fr0.0294213465
1 JUMBO 兌換 HKD
HK$0.251536347
1 JUMBO 兌換 MAD
.د.م0.3249280575