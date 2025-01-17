Jumbo Exchange 價格 (JUMBO)
今天 Jumbo Exchange (JUMBO) 的實時價格爲 0.03233115 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。JUMBO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Jumbo Exchange 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 110.23 USD
- Jumbo Exchange 當天價格變化爲 -3.39%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Jumbo Exchange 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00113514192543761。
在過去30天內，Jumbo Exchange 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0108418955。
在過去60天內，Jumbo Exchange 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0055405665。
在過去90天內，Jumbo Exchange 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00113514192543761
|-3.39%
|30天
|$ -0.0108418955
|-33.53%
|60天
|$ -0.0055405665
|-17.13%
|90天
|$ 0
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Jumbo Exchange 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
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-3.39%
-17.05%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Jumbo is designed to be the most user-friendly exchange that sets out to eliminate the common struggles people experience when navigating Decentralized Exchanges. Built natively on NEAR, Jumbo sets out to provide UX-friendly AMM DEX experience. Jumbo has a slew of QoL improvement features such as: - Jets Interface embedded visualizer for the best pools - Smart Pools Seamless transition of liquidty from one pool to another. - NFT Pool Rewards Additional rewards can be set up in Pools such as NFTs
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|1 JUMBO 兌換 AUD
A$0.05172984
|1 JUMBO 兌換 GBP
￡0.0261882315
|1 JUMBO 兌換 EUR
€0.0313612155
|1 JUMBO 兌換 USD
$0.03233115
|1 JUMBO 兌換 MYR
RM0.145490175
|1 JUMBO 兌換 TRY
₺1.145169333
|1 JUMBO 兌換 JPY
¥5.021027595
|1 JUMBO 兌換 RUB
₽3.333988188
|1 JUMBO 兌換 INR
₹2.79987759
|1 JUMBO 兌換 IDR
Rp530.018767656
|1 JUMBO 兌換 PHP
₱1.893958767
|1 JUMBO 兌換 EGP
￡E.1.62948996
|1 JUMBO 兌換 BRL
R$0.195280146
|1 JUMBO 兌換 CAD
C$0.0462335445
|1 JUMBO 兌換 BDT
৳3.930821217
|1 JUMBO 兌換 NGN
₦50.3599691745
|1 JUMBO 兌換 UAH
₴1.363727907
|1 JUMBO 兌換 VES
Bs1.7458821
|1 JUMBO 兌換 PKR
Rs9.0207141615
|1 JUMBO 兌換 KZT
₸17.151675075
|1 JUMBO 兌換 THB
฿1.1163946095
|1 JUMBO 兌換 TWD
NT$1.0640181465
|1 JUMBO 兌換 CHF
Fr0.0294213465
|1 JUMBO 兌換 HKD
HK$0.251536347
|1 JUMBO 兌換 MAD
.د.م0.3249280575