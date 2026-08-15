Juice Dollar 今日價格

Juice Dollar (JUSD) 今日實時價格為 $ 0.999006，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 JUSD 兌 USD 的匯率為 $ 0.999006 每 JUSD。

Juice Dollar 目前市值在 $ 375,589 排名第 #-，流通供應量為 375.96K JUSD。過去 24 小時內，JUSD 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.002，而歷史最低價為 $ 0.99734。

短期表現方面，JUSD 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 4.17K。

Juice Dollar（JUSD）市場資訊

市值 $ 375.59K$ 375.59K $ 375.59K 成交量（24H） $ 4.17K$ 4.17K $ 4.17K 完全稀釋市值 $ 375.59K$ 375.59K $ 375.59K 流通量 375.96K 375.96K 375.96K 總供應量 375,962.59 375,962.59 375,962.59

Juice Dollar 的目前市值為 $ 375.59K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 4.17K。JUSD 的流通量為 375.96K，總供應量是 375962.59，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 375.59K。