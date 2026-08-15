JRNY 今日價格

JRNY (JRNY) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 6.41%。目前 JRNY 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 JRNY。

JRNY 目前市值在 $ 329,071 排名第 #-，流通供應量為 620.00M JRNY。過去 24 小時內，JRNY 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00138496，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，JRNY 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -4.13%。過去一天，總交易量達到 $ 1.71K。

JRNY（JRNY）市場資訊

市值 $ 329.07K$ 329.07K $ 329.07K 成交量（24H） $ 1.71K$ 1.71K $ 1.71K 完全稀釋市值 $ 530.76K$ 530.76K $ 530.76K 流通量 620.00M 620.00M 620.00M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

JRNY 的目前市值為 $ 329.07K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.71K。JRNY 的流通量為 620.00M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 530.76K。