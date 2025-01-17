JPY Coin 圖標

JPY Coin 價格 (JPYC)

USD

JPY Coin (JPYC) 實時價格圖表

$0.00629501
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+0.60%(1D)

今天 JPY Coin (JPYC) 的價格

今天 JPY Coin (JPYC) 的實時價格爲 0.00629501 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。JPYC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
JPY Coin 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 56.11K USD
- JPY Coin 當天價格變化爲 +0.62%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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JPY Coin (JPYC) 價格表現 USD

今天內，JPY Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，JPY Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000563415
在過去60天內，JPY Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000697984
在過去90天內，JPY Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000399869941643156

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+0.62%
30天$ -0.0000563415-0.89%
60天$ -0.0000697984-1.10%
90天$ -0.000399869941643156-5.97%

JPY Coin (JPYC) 價格分析

JPY Coin 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00622751
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$ 0.00634476
$ 0.00634476$ 0.00634476

$ 0.00860846
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+0.09%

+0.62%

+1.10%

JPY Coin (JPYC) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 56.11K
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什麼是JPY Coin (JPYC)

Stablecoin project from Japan that is pegged to JPY.

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JPY Coin (JPYC) 資源

官網

大家還在問：關於 JPY Coin (JPYC) 的其他問題

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JPYC 兌換爲當地貨幣

1 JPYC 兌換 AUD
A$0.010072016
1 JPYC 兌換 GBP
0.0050989581
1 JPYC 兌換 EUR
0.0061061597
1 JPYC 兌換 USD
$0.00629501
1 JPYC 兌換 MYR
RM0.028327545
1 JPYC 兌換 TRY
0.2229692542
1 JPYC 兌換 JPY
¥0.977615053
1 JPYC 兌換 RUB
0.6491414312
1 JPYC 兌換 INR
0.545147866
1 JPYC 兌換 IDR
Rp103.1968687344
1 JPYC 兌換 PHP
0.3687616858
1 JPYC 兌換 EGP
￡E.0.317268504
1 JPYC 兌換 BRL
R$0.0380218604
1 JPYC 兌換 CAD
C$0.0090018643
1 JPYC 兌換 BDT
0.7653473158
1 JPYC 兌換 NGN
9.8052964263
1 JPYC 兌換 UAH
0.2655235218
1 JPYC 兌換 VES
Bs0.33993054
1 JPYC 兌換 PKR
Rs1.7563707401
1 JPYC 兌換 KZT
3.339502805
1 JPYC 兌換 THB
฿0.2173666953
1 JPYC 兌換 TWD
NT$0.2071687791
1 JPYC 兌換 CHF
Fr0.0057284591
1 JPYC 兌換 HKD
HK$0.0489751778
1 JPYC 兌換 MAD
.د.م0.0632648505