JPool Staked SOL 圖標

JPool Staked SOL 價格 (JSOL)

USD

JPool Staked SOL (JSOL) 實時價格圖表

$263.68
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+7.40%(1D)

今天 JPool Staked SOL (JSOL) 的價格

今天 JPool Staked SOL (JSOL) 的實時價格爲 263.68 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。JSOL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
JPool Staked SOL 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.82K USD
- JPool Staked SOL 當天價格變化爲 +7.46%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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JPool Staked SOL (JSOL) 價格表現 USD

今天內，JPool Staked SOL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +18.31
在過去30天內，JPool Staked SOL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -13.0715404800
在過去60天內，JPool Staked SOL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -20.9743201280
在過去90天內，JPool Staked SOL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +75.003965481969

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +18.31+7.46%
30天$ -13.0715404800-4.95%
60天$ -20.9743201280-7.95%
90天$ +75.003965481969+39.75%

JPool Staked SOL (JSOL) 價格分析

JPool Staked SOL 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 244.86
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$ 264.25
$ 264.25$ 264.25

$ 652.43
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-0.21%

+7.46%

+11.37%

JPool Staked SOL (JSOL) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 2.82K
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0.00
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什麼是JPool Staked SOL (JSOL)

JSOL is a Solana Stake Pool token issued by JPool. It represents the holder's share of the total staked funds in the pool.

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JPool Staked SOL (JSOL) 資源

官網

大家還在問：關於 JPool Staked SOL (JSOL) 的其他問題

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JSOL 兌換爲當地貨幣

1 JSOL 兌換 AUD
A$421.888
1 JSOL 兌換 GBP
213.5808
1 JSOL 兌換 EUR
255.7696
1 JSOL 兌換 USD
$263.68
1 JSOL 兌換 MYR
RM1,186.56
1 JSOL 兌換 TRY
9,339.5456
1 JSOL 兌換 JPY
¥40,949.504
1 JSOL 兌換 RUB
27,190.6816
1 JSOL 兌換 INR
22,834.688
1 JSOL 兌換 IDR
Rp4,322,622.2592
1 JSOL 兌換 PHP
15,446.3744
1 JSOL 兌換 EGP
￡E.13,289.472
1 JSOL 兌換 BRL
R$1,592.6272
1 JSOL 兌換 CAD
C$377.0624
1 JSOL 兌換 BDT
32,058.2144
1 JSOL 兌換 NGN
410,715.8784
1 JSOL 兌換 UAH
11,122.0224
1 JSOL 兌換 VES
Bs14,238.72
1 JSOL 兌換 PKR
Rs73,569.3568
1 JSOL 兌換 KZT
139,882.24
1 JSOL 兌換 THB
฿9,104.8704
1 JSOL 兌換 TWD
NT$8,677.7088
1 JSOL 兌換 CHF
Fr239.9488
1 JSOL 兌換 HKD
HK$2,051.4304
1 JSOL 兌換 MAD
.د.م2,649.984