JPMorgan Chase xStock 今日價格

JPMorgan Chase xStock (JPMX) 今日實時價格為 $ 363.34，過去 24 小時內變化了 0.54%。目前 JPMX 兌 USD 的匯率為 $ 363.34 每 JPMX。

JPMorgan Chase xStock 目前市值在 $ 381,364 排名第 #-，流通供應量為 1.05K JPMX。過去 24 小時內，JPMX 的交易價格在 $ 363.31（低點）和 $ 365.39（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 366.76，而歷史最低價為 $ 263.62。

短期表現方面，JPMX 在過去一小時內波動了 +0.00%，過去7 天內波動了 +1.26%。過去一天，總交易量達到 $ 61.99。

JPMorgan Chase xStock（JPMX）市場資訊

市值 $ 381.36K$ 381.36K $ 381.36K 成交量（24H） $ 61.99$ 61.99 $ 61.99 完全稀釋市值 $ 101.08M$ 101.08M $ 101.08M 流通量 1.05K 1.05K 1.05K 總供應量 278,196.2170272167 278,196.2170272167 278,196.2170272167

JPMorgan Chase xStock 的目前市值為 $ 381.36K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 61.99。JPMX 的流通量為 1.05K，總供應量是 278196.2170272167，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 101.08M。