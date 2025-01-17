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JPG 價格 (JPG)

USD

JPG (JPG) 實時價格圖表

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-2.10%(1D)

今天 JPG (JPG) 的價格

今天 JPG (JPG) 的實時價格爲 0.01781725 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。JPG 兌換 USD 的價格爲實時更新。
JPG 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 10.38K USD
- JPG 當天價格變化爲 -2.10%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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JPG (JPG) 價格表現 USD

今天內，JPG 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0003831266818525
在過去30天內，JPG 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0020674531
在過去60天內，JPG 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0092807543
在過去90天內，JPG 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.012005796949354815

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0003831266818525-2.10%
30天$ -0.0020674531-11.60%
60天$ +0.0092807543+52.09%
90天$ +0.012005796949354815+206.59%

JPG (JPG) 價格分析

JPG 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01648114
$ 0.01648114$ 0.01648114

$ 0.01827142
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$ 0.307591
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-1.66%

-2.10%

+14.09%

JPG (JPG) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 10.38K
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什麼是JPG (JPG)

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JPG 兌換爲當地貨幣

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A$0.0285076
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0.0144319725
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0.0172827325
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RM0.080177625
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1.83731482
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