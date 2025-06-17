Joule 價格 (JOULE)
今天 Joule (JOULE) 的實時價格爲 0.00649773 USD。目前其市值爲 $ 4.08M USD。JOULE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Joule 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Joule 當天價格變化爲 -3.45%
- 其循環供應量爲 628.07M USD
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今天內，Joule 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000232858265576394。
在過去30天內，Joule 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0006899036。
在過去60天內，Joule 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0018271038。
在過去90天內，Joule 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.004322355333431855。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000232858265576394
|-3.45%
|30天
|$ -0.0006899036
|-10.61%
|60天
|$ -0.0018271038
|-28.11%
|90天
|$ -0.004322355333431855
|-39.94%
Joule 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.33%
-3.45%
-4.30%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Kinetic is a lending protocol built on the Flare Network, harnessing the network's unique features in FTSO (Flare Time Series Oracle) and FAssets technology. With Flare's FTSO and FAssets, Kinetic offers users a unique opportunity to leverage the value of their non-native assets like BTC, DOGE, and XRP in a decentralized and secure manner. The FTSO ensures accurate and decentralized price feeds, while FAssets enable the representation of non-native tokens on the Flare Network, thus broadening the scope of assets available for lending and borrowing.
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|1 JOULE 兌換 VND
₫170.98776495
|1 JOULE 兌換 AUD
A$0.0099415269
|1 JOULE 兌換 GBP
￡0.0047433429
|1 JOULE 兌換 EUR
€0.0055880478
|1 JOULE 兌換 USD
$0.00649773
|1 JOULE 兌換 MYR
RM0.0275503752
|1 JOULE 兌換 TRY
₺0.2558806074
|1 JOULE 兌換 JPY
¥0.941521077
|1 JOULE 兌換 RUB
₽0.5113063737
|1 JOULE 兌換 INR
₹0.5608840536
|1 JOULE 兌換 IDR
Rp106.5201468912
|1 JOULE 兌換 KRW
₩8.8887646854
|1 JOULE 兌換 PHP
₱0.3691360413
|1 JOULE 兌換 EGP
￡E.0.3256012503
|1 JOULE 兌換 BRL
R$0.0355425831
|1 JOULE 兌換 CAD
C$0.0087719355
|1 JOULE 兌換 BDT
৳0.7942825152
|1 JOULE 兌換 NGN
₦10.0428265107
|1 JOULE 兌換 UAH
₴0.2698507269
|1 JOULE 兌換 VES
Bs0.66276846
|1 JOULE 兌換 PKR
Rs1.840157136
|1 JOULE 兌換 KZT
₸3.3304115115
|1 JOULE 兌換 THB
฿0.2115660888
|1 JOULE 兌換 TWD
NT$0.1918779669
|1 JOULE 兌換 AED
د.إ0.0238466691
|1 JOULE 兌換 CHF
Fr0.0052631613
|1 JOULE 兌換 HKD
HK$0.0509422032
|1 JOULE 兌換 MAD
.د.م0.059129343
|1 JOULE 兌換 MXN
$0.1230670062