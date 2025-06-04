JOOCE Memecoin Index 價格 (JMX)
今天 JOOCE Memecoin Index (JMX) 的實時價格爲 0.587327 USD。目前其市值爲 $ 813.93K USD。JMX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
JOOCE Memecoin Index 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- JOOCE Memecoin Index 當天價格變化爲 +7.44%
- 其循環供應量爲 1.39M USD
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今天內，JOOCE Memecoin Index 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.04064932。
在過去30天內，JOOCE Memecoin Index 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，JOOCE Memecoin Index 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，JOOCE Memecoin Index 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.04064932
|+7.44%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
JOOCE Memecoin Index 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.11%
+7.44%
-8.77%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
The JOOCE platform provides access to the JOOCE Memecoin Index ($JMX) that offers multi-chain exposure to the top memecoins in crypto through a single token. The composition of the JOOCE Memecoin Index is managed by the $JOOCE token holders. $JOOCE holders can lock their tokens to acquire voting power (VP) and then use that VP to vote for their favorite memecoins. The more votes a memecoin gets the greater its weight will be in the next rebalancing.
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|1 JMX 兌換 VND
₫15,455.510005
|1 JMX 兌換 AUD
A$0.90448358
|1 JMX 兌換 GBP
￡0.42874871
|1 JMX 兌換 EUR
€0.51097449
|1 JMX 兌換 USD
$0.587327
|1 JMX 兌換 MYR
RM2.49026648
|1 JMX 兌換 TRY
₺22.98210551
|1 JMX 兌換 JPY
¥84.50460876
|1 JMX 兌換 RUB
₽46.38121319
|1 JMX 兌換 INR
₹50.33979717
|1 JMX 兌換 IDR
Rp9,628.30993488
|1 JMX 兌換 KRW
₩808.99008307
|1 JMX 兌換 PHP
₱32.7141139
|1 JMX 兌換 EGP
￡E.29.16665882
|1 JMX 兌換 BRL
R$3.30665101
|1 JMX 兌換 CAD
C$0.80463799
|1 JMX 兌換 BDT
৳71.79485248
|1 JMX 兌換 NGN
₦929.30989229
|1 JMX 兌換 UAH
₴24.40343685
|1 JMX 兌換 VES
Bs56.383392
|1 JMX 兌換 PKR
Rs165.20921183
|1 JMX 兌換 KZT
₸300.88174883
|1 JMX 兌換 THB
฿19.16448001
|1 JMX 兌換 TWD
NT$17.61981
|1 JMX 兌換 AED
د.إ2.15549009
|1 JMX 兌換 CHF
Fr0.48160814
|1 JMX 兌換 HKD
HK$4.60464368
|1 JMX 兌換 MAD
.د.م5.39753513
|1 JMX 兌換 MXN
$11.30604475