JOOBI 今日價格

JOOBI (JOOBI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.31%。目前 JOOBI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 JOOBI。

JOOBI 目前市值在 $ 10,927.62 排名第 #-，流通供應量為 100.00M JOOBI。過去 24 小時內，JOOBI 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00450539，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，JOOBI 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -9.12%。過去一天，總交易量達到 $ 24.82。

JOOBI（JOOBI）市場資訊

市值 $ 10.93K$ 10.93K $ 10.93K 成交量（24H） $ 24.82$ 24.82 $ 24.82 完全稀釋市值 $ 10.93K$ 10.93K $ 10.93K 流通量 100.00M 100.00M 100.00M 總供應量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

JOOBI 的目前市值為 $ 10.93K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 24.82。JOOBI 的流通量為 100.00M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 10.93K。