Jonny Five 價格 (JFIVE)

USD

Jonny Five (JFIVE) 實時價格圖表

$0.00165125
$0.00165125$0.00165125
+3.50%(1D)

今天 Jonny Five (JFIVE) 的價格

今天 Jonny Five (JFIVE) 的實時價格爲 0.00165125 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。JFIVE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Jonny Five 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 575.55 USD
- Jonny Five 當天價格變化爲 +3.54%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Jonny Five (JFIVE) 價格表現 USD

今天內，Jonny Five 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Jonny Five 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0003324985
在過去60天內，Jonny Five 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0006507340
在過去90天內，Jonny Five 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+3.54%
30天$ +0.0003324985+20.14%
60天$ +0.0006507340+39.41%
90天$ 0--

Jonny Five (JFIVE) 價格分析

Jonny Five 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00159475
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$ 0.00165672
$ 0.00165672$ 0.00165672

$ 0.02483484
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+3.54%

+12.56%

Jonny Five (JFIVE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 575.55
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什麼是Jonny Five (JFIVE)

A community token and meme coin built around the "jonny five" robot from the 80's hit movie "short circuit.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Jonny Five (JFIVE) 資源

官網

大家還在問：關於 Jonny Five (JFIVE) 的其他問題

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JFIVE 兌換爲當地貨幣

1 JFIVE 兌換 AUD
A$0.002642
1 JFIVE 兌換 GBP
0.0013375125
1 JFIVE 兌換 EUR
0.0016017125
1 JFIVE 兌換 USD
$0.00165125
1 JFIVE 兌換 MYR
RM0.007430625
1 JFIVE 兌換 TRY
0.058487275
1 JFIVE 兌換 JPY
¥0.256439125
1 JFIVE 兌換 RUB
0.1702769
1 JFIVE 兌換 INR
0.14299825
1 JFIVE 兌換 IDR
Rp27.0696678
1 JFIVE 兌換 PHP
0.096730225
1 JFIVE 兌換 EGP
￡E.0.083223
1 JFIVE 兌換 BRL
R$0.00997355
1 JFIVE 兌換 CAD
C$0.0023612875
1 JFIVE 兌換 BDT
0.200758975
1 JFIVE 兌換 NGN
2.5720365375
1 JFIVE 兌換 UAH
0.069649725
1 JFIVE 兌換 VES
Bs0.0891675
1 JFIVE 兌換 PKR
Rs0.4607152625
1 JFIVE 兌換 KZT
0.875988125
1 JFIVE 兌換 THB
฿0.0570176625
1 JFIVE 兌換 TWD
NT$0.0543426375
1 JFIVE 兌換 CHF
Fr0.0015026375
1 JFIVE 兌換 HKD
HK$0.012846725
1 JFIVE 兌換 MAD
.د.م0.0165950625