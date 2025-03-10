Jones DAO 圖標

Jones DAO 價格 (JONES)

USD

Jones DAO (JONES) 實時價格圖表

$0.080002
$0.080002$0.080002
-2.20%(1D)

今天 Jones DAO (JONES) 的價格

今天 Jones DAO (JONES) 的實時價格爲 0.080002 USD。目前其市值爲 $ 414.55K USD。JONES 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Jones DAO 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 7.74K USD
- Jones DAO 當天價格變化爲 -2.29%
- 其循環供應量爲 5.18M USD

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Jones DAO (JONES) 價格表現 USD

今天內，Jones DAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00187604704102332
在過去30天內，Jones DAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0338999594
在過去60天內，Jones DAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0431085256
在過去90天內，Jones DAO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00187604704102332-2.29%
30天$ -0.0338999594-42.37%
60天$ -0.0431085256-53.88%
90天$ 0--

Jones DAO (JONES) 價格分析

Jones DAO 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.079026
$ 0.079026$ 0.079026

$ 0.088051
$ 0.088051$ 0.088051

$ 28.39
$ 28.39$ 28.39

+0.35%

-2.29%

-16.34%

Jones DAO (JONES) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 414.55K
$ 414.55K$ 414.55K

$ 7.74K
$ 7.74K$ 7.74K

5.18M
5.18M 5.18M

什麼是Jones DAO (JONES)

Jones DAO is a yield, strategy, and liquidity protocol for options, with vaults that enable 1-click access to institutional-grade options strategies while unlocking liquidity and capital efficiency for DeFi options with yield-bearing options-backed asset tokens.

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Jones DAO (JONES) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Jones DAO (JONES) 的其他問題

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JONES 兌換爲當地貨幣

1 JONES 兌換 AUD
A$0.12640316
1 JONES 兌換 GBP
0.06160154
1 JONES 兌換 EUR
0.07360184
1 JONES 兌換 USD
$0.080002
1 JONES 兌換 MYR
RM0.35280882
1 JONES 兌換 TRY
2.920073
1 JONES 兌換 JPY
¥11.79949498
1 JONES 兌換 RUB
7.11297782
1 JONES 兌換 INR
6.97057426
1 JONES 兌換 IDR
Rp1,311.50798688
1 JONES 兌換 PHP
4.5841146
1 JONES 兌換 EGP
￡E.4.0481012
1 JONES 兌換 BRL
R$0.46241156
1 JONES 兌換 CAD
C$0.11440286
1 JONES 兌換 BDT
9.73064326
1 JONES 兌換 NGN
121.2150303
1 JONES 兌換 UAH
3.30088252
1 JONES 兌換 VES
Bs5.120128
1 JONES 兌換 PKR
Rs22.42136052
1 JONES 兌換 KZT
39.3129828
1 JONES 兌換 THB
฿2.7000675
1 JONES 兌換 TWD
NT$2.62726568
1 JONES 兌換 CHF
Fr0.06960174
1 JONES 兌換 HKD
HK$0.62161554
1 JONES 兌換 MAD
.د.م0.77841946
1 JONES 兌換 MXN
$1.62164054