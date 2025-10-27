JOKE（JOKE）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.01210796$ 0.01210796 $ 0.01210796 最低價 $ 0.00843962$ 0.00843962 $ 0.00843962 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） -15.09% 漲跌幅（7D） -15.09%

JOKE（JOKE）目前實時價格為 $0.00881758。過去 24 小時內，JOKE 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。JOKE 的歷史最高價為 $ 0.01210796，歷史最低價為 $ 0.00843962。

從短期表現來看，JOKE 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 --，過去 7 天內累計變動為 -15.09%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

JOKE（JOKE）市場資訊

市值 $ 4.41M$ 4.41M $ 4.41M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 8.82M$ 8.82M $ 8.82M 流通量 500.00M 500.00M 500.00M 總供應量 999,999,999.794431 999,999,999.794431 999,999,999.794431

JOKE 的目前市值為 $ 4.41M, 它過去 24 小時的交易量為 --。JOKE 的流通量為 500.00M，總供應量是 999999999.794431，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 8.82M。