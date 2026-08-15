JojoWorld 今日價格

JojoWorld (JOJO) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.08%。目前 JOJO 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 JOJO。

JojoWorld 目前市值在 $ 18,173.88 排名第 #-，流通供應量為 112.00M JOJO。過去 24 小時內，JOJO 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.82444，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，JOJO 在過去一小時內波動了 +0.45%，過去7 天內波動了 -16.95%。過去一天，總交易量達到 $ 3.38。

JojoWorld（JOJO）市場資訊

市值 $ 18.17K$ 18.17K $ 18.17K 成交量（24H） $ 3.38$ 3.38 $ 3.38 完全稀釋市值 $ 129.81K$ 129.81K $ 129.81K 流通量 112.00M 112.00M 112.00M 總供應量 800,000,000.0 800,000,000.0 800,000,000.0

JojoWorld 的目前市值為 $ 18.17K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 3.38。JOJO 的流通量為 112.00M，總供應量是 800000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 129.81K。