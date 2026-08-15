John Pork 今日價格

John Pork (PORK) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.82%。目前 PORK 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 PORK。

John Pork 目前市值在 $ 43,389 排名第 #-，流通供應量為 998.81M PORK。過去 24 小時內，PORK 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.0041359，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，PORK 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -6.26%。過去一天，總交易量達到 --。

John Pork（PORK）市場資訊

市值 $ 43.39K$ 43.39K $ 43.39K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 43.39K$ 43.39K $ 43.39K 流通量 998.81M 998.81M 998.81M 總供應量 998,806,798.384199 998,806,798.384199 998,806,798.384199

John Pork 的目前市值為 $ 43.39K, 它過去 24 小時的交易量為 --。PORK 的流通量為 998.81M，總供應量是 998806798.384199，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 43.39K。