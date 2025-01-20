John Doge 價格 (JDOGE)
今天 John Doge (JDOGE) 的實時價格爲 0.02055717 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。JDOGE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
John Doge 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 44.37 USD
- John Doge 當天價格變化爲 +2.56%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，John Doge 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00051408。
在過去30天內，John Doge 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0059582798。
在過去60天內，John Doge 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0091582130。
在過去90天內，John Doge 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.01568351073704572。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00051408
|+2.56%
|30天
|$ -0.0059582798
|-28.98%
|60天
|$ -0.0091582130
|-44.54%
|90天
|$ -0.01568351073704572
|-43.27%
John Doge 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
--
+2.56%
-30.58%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
John Doge is an utility/meme project on Ton Blockchain. -Watchdoge-scanner offers a fast way to track the complex movements of tokens across the blockchain. Shows all the airdrops and sells from the deployer wallet. http://t.me/WatchdogeTONbot -Dogeployer, a jetton deployer-bot is the only deployer bot on Ton Blockchain http://t.me/DogeployerBot -Ton Tapper bot is a giveaway bot for Ton projects http://t.me/TonTapperBot -John the Bouncer NFTs -Staking, liquidity farming, AMA-lounge, memecoin investment fund
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|1 JDOGE 兌換 AUD
A$0.0330970437
|1 JDOGE 兌換 GBP
￡0.0168568794
|1 JDOGE 兌換 EUR
€0.0199404549
|1 JDOGE 兌換 USD
$0.02055717
|1 JDOGE 兌換 MYR
RM0.092507265
|1 JDOGE 兌換 TRY
₺0.7308073935
|1 JDOGE 兌換 JPY
¥3.2124689559
|1 JDOGE 兌換 RUB
₽2.1062876382
|1 JDOGE 兌換 INR
₹1.7798397786
|1 JDOGE 兌換 IDR
Rp337.0027329648
|1 JDOGE 兌換 PHP
₱1.2036223035
|1 JDOGE 兌換 EGP
￡E.1.0323810774
|1 JDOGE 兌換 BRL
R$0.125398737
|1 JDOGE 兌換 CAD
C$0.0296023248
|1 JDOGE 兌換 BDT
৳2.497696155
|1 JDOGE 兌換 NGN
₦32.0204647071
|1 JDOGE 兌換 UAH
₴0.8656624287
|1 JDOGE 兌換 VES
Bs1.11008718
|1 JDOGE 兌換 PKR
Rs5.7309278526
|1 JDOGE 兌換 KZT
₸10.9113346926
|1 JDOGE 兌換 THB
฿0.7094279367
|1 JDOGE 兌換 TWD
NT$0.6761253213
|1 JDOGE 兌換 CHF
Fr0.0187070247
|1 JDOGE 兌換 HKD
HK$0.1599347826
|1 JDOGE 兌換 MAD
.د.م0.2063939868