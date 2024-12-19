Joe Hat 價格 (HAT)

USD

Joe Hat (HAT) 實時價格圖表

$1,622.67
$1,622.67$1,622.67
-11.20%(1D)

今天 Joe Hat (HAT) 的價格

今天 Joe Hat (HAT) 的實時價格爲 1,622.67 USD。目前其市值爲 $ 238.66K USD。HAT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Joe Hat 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 187.41 USD
- Joe Hat 當天價格變化爲 -11.24%
- 其循環供應量爲 147.00 USD

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Joe Hat (HAT) 價格表現 USD

今天內，Joe Hat 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -205.608662997786
在過去30天內，Joe Hat 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -62.4958369140
在過去60天內，Joe Hat 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +389.8884946530
在過去90天內，Joe Hat 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -205.608662997786-11.24%
30天$ -62.4958369140-3.85%
60天$ +389.8884946530+24.03%
90天$ 0--

Joe Hat (HAT) 價格分析

Joe Hat 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 1,600.98
$ 1,600.98$ 1,600.98

$ 1,865.41
$ 1,865.41$ 1,865.41

$ 18,925.4
$ 18,925.4$ 18,925.4

-2.45%

-11.24%

-12.11%

Joe Hat (HAT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 238.66K
$ 238.66K$ 238.66K

$ 187.41
$ 187.41$ 187.41

147.00
147.00 147.00

什麼是Joe Hat (HAT)

A fun token created by Trader Joe team that allows 1 HAT to be redeemed for a real physical hat. Only 150 hats in existence and each HAT is burned when redeemed.

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Joe Hat (HAT) 資源

官網

大家還在問：關於 Joe Hat (HAT) 的其他問題

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HAT 兌換爲當地貨幣

1 HAT 兌換 AUD
A$2,580.0453
1 HAT 兌換 GBP
1,281.9093
1 HAT 兌換 EUR
1,557.7632
1 HAT 兌換 USD
$1,622.67
1 HAT 兌換 MYR
RM7,302.015
1 HAT 兌換 TRY
56,939.4903
1 HAT 兌換 JPY
¥255,684.1119
1 HAT 兌換 RUB
168,741.4533
1 HAT 兌換 INR
138,089.217
1 HAT 兌換 IDR
Rp26,601,143.2848
1 HAT 兌換 PHP
95,867.3436
1 HAT 兌換 EGP
￡E.82,626.3564
1 HAT 兌換 BRL
R$9,963.1938
1 HAT 兌換 CAD
C$2,320.4181
1 HAT 兌換 BDT
193,925.2917
1 HAT 兌換 NGN
2,519,665.7493
1 HAT 兌換 UAH
68,119.6866
1 HAT 兌換 VES
Bs81,133.5
1 HAT 兌換 PKR
Rs451,605.2877
1 HAT 兌換 KZT
851,333.8155
1 HAT 兌換 THB
฿56,144.382
1 HAT 兌換 TWD
NT$52,980.1755
1 HAT 兌換 CHF
Fr1,444.1763
1 HAT 兌換 HKD
HK$12,608.1459
1 HAT 兌換 MAD
.د.م16,275.3801