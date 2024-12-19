Joe Hat 價格 (HAT)
今天 Joe Hat (HAT) 的實時價格爲 1,622.67 USD。目前其市值爲 $ 238.66K USD。HAT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Joe Hat 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 187.41 USD
- Joe Hat 當天價格變化爲 -11.24%
- 其循環供應量爲 147.00 USD
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今天內，Joe Hat 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -205.608662997786。
在過去30天內，Joe Hat 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -62.4958369140。
在過去60天內，Joe Hat 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +389.8884946530。
在過去90天內，Joe Hat 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -205.608662997786
|-11.24%
|30天
|$ -62.4958369140
|-3.85%
|60天
|$ +389.8884946530
|+24.03%
|90天
|$ 0
|--
Joe Hat 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-2.45%
-11.24%
-12.11%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
A fun token created by Trader Joe team that allows 1 HAT to be redeemed for a real physical hat. Only 150 hats in existence and each HAT is burned when redeemed.
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|1 HAT 兌換 AUD
A$2,580.0453
|1 HAT 兌換 GBP
￡1,281.9093
|1 HAT 兌換 EUR
€1,557.7632
|1 HAT 兌換 USD
$1,622.67
|1 HAT 兌換 MYR
RM7,302.015
|1 HAT 兌換 TRY
₺56,939.4903
|1 HAT 兌換 JPY
¥255,684.1119
|1 HAT 兌換 RUB
₽168,741.4533
|1 HAT 兌換 INR
₹138,089.217
|1 HAT 兌換 IDR
Rp26,601,143.2848
|1 HAT 兌換 PHP
₱95,867.3436
|1 HAT 兌換 EGP
￡E.82,626.3564
|1 HAT 兌換 BRL
R$9,963.1938
|1 HAT 兌換 CAD
C$2,320.4181
|1 HAT 兌換 BDT
৳193,925.2917
|1 HAT 兌換 NGN
₦2,519,665.7493
|1 HAT 兌換 UAH
₴68,119.6866
|1 HAT 兌換 VES
Bs81,133.5
|1 HAT 兌換 PKR
Rs451,605.2877
|1 HAT 兌換 KZT
₸851,333.8155
|1 HAT 兌換 THB
฿56,144.382
|1 HAT 兌換 TWD
NT$52,980.1755
|1 HAT 兌換 CHF
Fr1,444.1763
|1 HAT 兌換 HKD
HK$12,608.1459
|1 HAT 兌換 MAD
.د.م16,275.3801