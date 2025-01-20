Jjmoji 圖標

Jjmoji 價格 (JJ)

USD

Jjmoji (JJ) 實時價格圖表

$0.03001304
$0.03001304$0.03001304
+1.40%(1D)

今天 Jjmoji (JJ) 的價格

今天 Jjmoji (JJ) 的實時價格爲 0.03001304 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。JJ 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Jjmoji 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 169.27 USD
- Jjmoji 當天價格變化爲 +1.40%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Jjmoji (JJ) 價格表現 USD

今天內，Jjmoji 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00041532
在過去30天內，Jjmoji 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0077898845
在過去60天內，Jjmoji 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0059432362
在過去90天內，Jjmoji 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000689910835930637

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00041532+1.40%
30天$ -0.0077898845-25.95%
60天$ -0.0059432362-19.80%
90天$ -0.000689910835930637-2.24%

Jjmoji (JJ) 價格分析

Jjmoji 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.02751254
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$ 0.03023307
$ 0.03023307$ 0.03023307

$ 0.704426
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+1.40%

-1.86%

Jjmoji (JJ) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 169.27
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什麼是Jjmoji (JJ)

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Jjmoji (JJ) 資源

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JJ 兌換爲當地貨幣

1 JJ 兌換 AUD
A$0.0483209944
1 JJ 兌換 GBP
0.0246106928
1 JJ 兌換 EUR
0.0291126488
1 JJ 兌換 USD
$0.03001304
1 JJ 兌換 MYR
RM0.13505868
1 JJ 兌換 TRY
1.066963572
1 JJ 兌換 JPY
¥4.6901377608
1 JJ 兌換 RUB
3.0751360784
1 JJ 兌換 INR
2.5985290032
1 JJ 兌換 IDR
Rp492.0169704576
1 JJ 兌換 PHP
1.757263492
1 JJ 兌換 EGP
￡E.1.5072548688
1 JJ 兌換 BRL
R$0.183079544
1 JJ 兌換 CAD
C$0.0432187776
1 JJ 兌換 BDT
3.64658436
1 JJ 兌換 NGN
46.7492114952
1 JJ 兌換 UAH
1.2638491144
1 JJ 兌換 VES
Bs1.62070416
1 JJ 兌換 PKR
Rs8.3670352912
1 JJ 兌換 KZT
15.9303213712
1 JJ 兌換 THB
฿1.0357500104
1 JJ 兌換 TWD
NT$0.9871288856
1 JJ 兌換 CHF
Fr0.0273118664
1 JJ 兌換 HKD
HK$0.2335014512
1 JJ 兌換 MAD
.د.م0.3013309216