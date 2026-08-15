JINDOGE 今日價格

JINDOGE (JINDO) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 14.89%。目前 JINDO 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 JINDO。

JINDOGE 目前市值在 $ 46,865 排名第 #-，流通供應量為 1000.00M JINDO。過去 24 小時內，JINDO 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00379275，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，JINDO 在過去一小時內波動了 +0.15%，過去7 天內波動了 -63.68%。過去一天，總交易量達到 --。

JINDOGE（JINDO）市場資訊

市值 $ 46.87K$ 46.87K $ 46.87K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 46.87K$ 46.87K $ 46.87K 流通量 1000.00M 1000.00M 1000.00M 總供應量 999,999,232.161895 999,999,232.161895 999,999,232.161895

JINDOGE 的目前市值為 $ 46.87K, 它過去 24 小時的交易量為 --。JINDO 的流通量為 1000.00M，總供應量是 999999232.161895，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 46.87K。