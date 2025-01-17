Jigen 價格 (JIGEN)
今天 Jigen (JIGEN) 的實時價格爲 0.01145982 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。JIGEN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Jigen 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 5.11K USD
- Jigen 當天價格變化爲 +27.45%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Jigen 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00246826。
在過去30天內，Jigen 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0043801460。
在過去60天內，Jigen 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0100496284。
在過去90天內，Jigen 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00246826
|+27.45%
|30天
|$ +0.0043801460
|+38.22%
|60天
|$ +0.0100496284
|+87.69%
|90天
|$ 0
|--
Jigen 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+7.01%
+27.45%
+74.37%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
$JIGEN is the utility token that powers the ecosystem. It can be used to purchase different items and receive discounts on agency services or other benefits.
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|1 JIGEN 兌換 AUD
A$0.018335712
|1 JIGEN 兌換 GBP
￡0.0092824542
|1 JIGEN 兌換 EUR
€0.0111160254
|1 JIGEN 兌換 USD
$0.01145982
|1 JIGEN 兌換 MYR
RM0.05156919
|1 JIGEN 兌換 TRY
₺0.4059068244
|1 JIGEN 兌換 JPY
¥1.779710046
|1 JIGEN 兌換 RUB
₽1.1817366384
|1 JIGEN 兌換 INR
₹0.992420412
|1 JIGEN 兌換 IDR
Rp187.8658715808
|1 JIGEN 兌換 PHP
₱0.6713162556
|1 JIGEN 兌換 EGP
￡E.0.577574928
|1 JIGEN 兌換 BRL
R$0.0692173128
|1 JIGEN 兌換 CAD
C$0.0163875426
|1 JIGEN 兌換 BDT
৳1.3932849156
|1 JIGEN 兌換 NGN
₦17.8501594266
|1 JIGEN 兌換 UAH
₴0.4833752076
|1 JIGEN 兌換 VES
Bs0.61883028
|1 JIGEN 兌換 PKR
Rs3.1974043782
|1 JIGEN 兌換 KZT
₸6.07943451
|1 JIGEN 兌換 THB
฿0.3957075846
|1 JIGEN 兌換 TWD
NT$0.3771426762
|1 JIGEN 兌換 CHF
Fr0.0104284362
|1 JIGEN 兌換 HKD
HK$0.0891573996
|1 JIGEN 兌換 MAD
.د.م0.115171191