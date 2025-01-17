Jigen 價格 (JIGEN)

USD

Jigen (JIGEN) 實時價格圖表

$0.01145982
$0.01145982$0.01145982
+27.40%(1D)

今天 Jigen (JIGEN) 的價格

今天 Jigen (JIGEN) 的實時價格爲 0.01145982 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。JIGEN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Jigen 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 5.11K USD
- Jigen 當天價格變化爲 +27.45%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Jigen (JIGEN) 價格表現 USD

今天內，Jigen 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00246826
在過去30天內，Jigen 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0043801460
在過去60天內，Jigen 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0100496284
在過去90天內，Jigen 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00246826+27.45%
30天$ +0.0043801460+38.22%
60天$ +0.0100496284+87.69%
90天$ 0--

Jigen (JIGEN) 價格分析

Jigen 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00895828
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$ 0.01190131
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+7.01%

+27.45%

+74.37%

Jigen (JIGEN) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 5.11K
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什麼是Jigen (JIGEN)

$JIGEN is the utility token that powers the ecosystem. It can be used to purchase different items and receive discounts on agency services or other benefits.

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Jigen (JIGEN) 資源

官網

大家還在問：關於 Jigen (JIGEN) 的其他問題

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JIGEN 兌換爲當地貨幣

1 JIGEN 兌換 AUD
A$0.018335712
1 JIGEN 兌換 GBP
0.0092824542
1 JIGEN 兌換 EUR
0.0111160254
1 JIGEN 兌換 USD
$0.01145982
1 JIGEN 兌換 MYR
RM0.05156919
1 JIGEN 兌換 TRY
0.4059068244
1 JIGEN 兌換 JPY
¥1.779710046
1 JIGEN 兌換 RUB
1.1817366384
1 JIGEN 兌換 INR
0.992420412
1 JIGEN 兌換 IDR
Rp187.8658715808
1 JIGEN 兌換 PHP
0.6713162556
1 JIGEN 兌換 EGP
￡E.0.577574928
1 JIGEN 兌換 BRL
R$0.0692173128
1 JIGEN 兌換 CAD
C$0.0163875426
1 JIGEN 兌換 BDT
1.3932849156
1 JIGEN 兌換 NGN
17.8501594266
1 JIGEN 兌換 UAH
0.4833752076
1 JIGEN 兌換 VES
Bs0.61883028
1 JIGEN 兌換 PKR
Rs3.1974043782
1 JIGEN 兌換 KZT
6.07943451
1 JIGEN 兌換 THB
฿0.3957075846
1 JIGEN 兌換 TWD
NT$0.3771426762
1 JIGEN 兌換 CHF
Fr0.0104284362
1 JIGEN 兌換 HKD
HK$0.0891573996
1 JIGEN 兌換 MAD
.د.م0.115171191