JFIN Coin 圖標

JFIN Coin 價格 (JFIN)

USD

JFIN Coin (JFIN) 實時價格圖表

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-1.40%(1D)

今天 JFIN Coin (JFIN) 的價格

今天 JFIN Coin (JFIN) 的實時價格爲 0.239088 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。JFIN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
JFIN Coin 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 188.97K USD
- JFIN Coin 當天價格變化爲 -1.40%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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JFIN Coin (JFIN) 價格表現 USD

今天內，JFIN Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0034049039053913
在過去30天內，JFIN Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0510733330
在過去60天內，JFIN Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0646493712
在過去90天內，JFIN Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.03947589744458526

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0034049039053913-1.40%
30天$ -0.0510733330-21.36%
60天$ -0.0646493712-27.03%
90天$ -0.03947589744458526-14.17%

JFIN Coin (JFIN) 價格分析

JFIN Coin 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.236461
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$ 0.243723
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$ 7.14
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+0.20%

-1.40%

-0.08%

JFIN Coin (JFIN) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 188.97K
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什麼是JFIN Coin (JFIN)

Utility token for the JFin ecosystem.

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JFIN Coin (JFIN) 資源

官網

大家還在問：關於 JFIN Coin (JFIN) 的其他問題

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JFIN 兌換爲當地貨幣

1 JFIN 兌換 AUD
A$0.3825408
1 JFIN 兌換 GBP
0.19366128
1 JFIN 兌換 EUR
0.23191536
1 JFIN 兌換 USD
$0.239088
1 JFIN 兌換 MYR
RM1.075896
1 JFIN 兌換 TRY
8.46849696
1 JFIN 兌換 JPY
¥37.1303664
1 JFIN 兌換 RUB
24.65475456
1 JFIN 兌換 INR
20.7050208
1 JFIN 兌換 IDR
Rp3,919.47478272
1 JFIN 兌換 PHP
14.00577504
1 JFIN 兌換 EGP
￡E.12.0500352
1 JFIN 兌換 BRL
R$1.44409152
1 JFIN 兌換 CAD
C$0.34189584
1 JFIN 兌換 BDT
29.06831904
1 JFIN 兌換 NGN
372.41064144
1 JFIN 兌換 UAH
10.08473184
1 JFIN 兌換 VES
Bs12.910752
1 JFIN 兌換 PKR
Rs66.70794288
1 JFIN 兌換 KZT
126.836184
1 JFIN 兌換 THB
฿8.25570864
1 JFIN 兌換 TWD
NT$7.86838608
1 JFIN 兌換 CHF
Fr0.21757008
1 JFIN 兌換 HKD
HK$1.86010464
1 JFIN 兌換 MAD
.د.م2.4028344