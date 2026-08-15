JETSKI DOG 今日價格

JETSKI DOG (JETDOG) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 6.15%。目前 JETDOG 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 JETDOG。

JETSKI DOG 目前市值在 $ 72,990 排名第 #-，流通供應量為 945.88M JETDOG。過去 24 小時內，JETDOG 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，JETDOG 在過去一小時內波動了 +0.15%，過去7 天內波動了 -6.82%。過去一天，總交易量達到 --。

JETSKI DOG（JETDOG）市場資訊

市值 $ 72.99K$ 72.99K $ 72.99K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 72.60K$ 72.60K $ 72.60K 流通量 945.88M 945.88M 945.88M 總供應量 985,878,444.310062 985,878,444.310062 985,878,444.310062

JETSKI DOG 的目前市值為 $ 72.99K, 它過去 24 小時的交易量為 --。JETDOG 的流通量為 945.88M，總供應量是 985878444.310062，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 72.60K。