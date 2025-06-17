今天 JET (JET) 的價格

今天 JET (JET) 的實時價格爲 0.0000374 USD。目前其市值爲 $ 5.84K USD。JET 兌換 USD 的價格爲實時更新。

JET 的主要市場表現：

- 24 小時交易量爲 -- USD

- JET 當天價格變化爲 --

- 其循環供應量爲 156.26M USD

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