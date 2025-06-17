JET 圖標

JET 價格 (JET)

USD

JET (JET) 實時價格圖表

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0.00%(1D)

今天 JET (JET) 的價格

今天 JET (JET) 的實時價格爲 0.0000374 USD。目前其市值爲 $ 5.84K USD。JET 兌換 USD 的價格爲實時更新。
JET 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- JET 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 156.26M USD

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JET (JET) 價格表現 USD

今天內，JET 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，JET 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000060970
在過去60天內，JET 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000059956
在過去90天內，JET 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.0000060970-16.30%
60天$ -0.0000059956-16.03%
90天$ 0--

JET (JET) 價格分析

JET 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.738315
$ 0.738315$ 0.738315

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+20.76%

JET (JET) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 5.84K
$ 5.84K$ 5.84K

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156.26M
156.26M 156.26M

什麼是JET (JET)

Jet Protocol is highly capital efficient DeFi borrowing and lending built on Solana.

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JET (JET) 資源

官網

JET（JET）代幣經濟

了解 JET（JET）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 JET 代幣的完整經濟學

大家還在問：關於 JET (JET) 的其他問題

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JET 兌換爲當地貨幣

1 JET 兌換 VND
0.984181
1 JET 兌換 AUD
A$0.000057222
1 JET 兌換 GBP
0.000027676
1 JET 兌換 EUR
0.000032164
1 JET 兌換 USD
$0.0000374
1 JET 兌換 MYR
RM0.000158576
1 JET 兌換 TRY
0.001474308
1 JET 兌換 JPY
¥0.005431976
1 JET 兌換 RUB
0.00295273
1 JET 兌換 INR
0.00322949
1 JET 兌換 IDR
Rp0.613114656
1 JET 兌換 KRW
0.051232764
1 JET 兌換 PHP
0.002127312
1 JET 兌換 EGP
￡E.0.001876732
1 JET 兌換 BRL
R$0.000204952
1 JET 兌換 CAD
C$0.00005049
1 JET 兌換 BDT
0.004571776
1 JET 兌換 NGN
0.057894452
1 JET 兌換 UAH
0.001553222
1 JET 兌換 VES
Bs0.0038148
1 JET 兌換 PKR
Rs0.01059168
1 JET 兌換 KZT
0.01916937
1 JET 兌換 THB
฿0.001218866
1 JET 兌換 TWD
NT$0.001106292
1 JET 兌換 AED
د.إ0.000137258
1 JET 兌換 CHF
Fr0.000030294
1 JET 兌換 HKD
HK$0.000293216
1 JET 兌換 MAD
.د.م0.00034034
1 JET 兌換 MXN
$0.000709852