JESUS LOVES YOU 今日價格

JESUS LOVES YOU (JLY) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 24.48%。目前 JLY 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 JLY。

JESUS LOVES YOU 目前市值在 $ 37,089 排名第 #-，流通供應量為 969.93M JLY。過去 24 小時內，JLY 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00169233，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，JLY 在過去一小時內波動了 -2.18%，過去7 天內波動了 -87.75%。過去一天，總交易量達到 --。

JESUS LOVES YOU（JLY）市場資訊

市值 $ 37.09K$ 37.09K $ 37.09K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 37.09K$ 37.09K $ 37.09K 流通量 969.93M 969.93M 969.93M 總供應量 969,928,818.340677 969,928,818.340677 969,928,818.340677

JESUS LOVES YOU 的目前市值為 $ 37.09K, 它過去 24 小時的交易量為 --。JLY 的流通量為 969.93M，總供應量是 969928818.340677，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 37.09K。