Jellyverse 價格 (JLY)
今天 Jellyverse (JLY) 的實時價格爲 0.00527982 USD。目前其市值爲 $ 770.68K USD。JLY 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Jellyverse 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Jellyverse 當天價格變化爲 +3.33%
- 其循環供應量爲 145.86M USD
在獲取 MEXC 上從 JLY兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 JLY 價格信息的首選平台。
今天內，Jellyverse 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00017014。
在過去30天內，Jellyverse 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0014906204。
在過去60天內，Jellyverse 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0026291497。
在過去90天內，Jellyverse 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.01418569329845554。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00017014
|+3.33%
|30天
|$ -0.0014906204
|-28.23%
|60天
|$ -0.0026291497
|-49.79%
|90天
|$ -0.01418569329845554
|-72.87%
Jellyverse 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.41%
+3.33%
+3.00%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Jellyverse is a comprehensive ecosystem in the decentralized finance (DeFi) sector, overseen by its community through a decentralized autonomous organization (DAO). It focuses on the next iteration of DeFi—commonly termed as DeFi 3.0—which aims to create a sustainable, yield-oriented landscape that integrates protocols with real-world price feeds. The platform provides several utilities designed to meet a variety of financial needs, all governed by its native token, JLY.
MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
|1 JLY 兌換 VND
₫135.37986462
|1 JLY 兌換 AUD
A$0.0083949138
|1 JLY 兌換 GBP
￡0.0040126632
|1 JLY 兌換 EUR
€0.0046462416
|1 JLY 兌換 USD
$0.00527982
|1 JLY 兌換 MYR
RM0.0233368044
|1 JLY 兌換 TRY
₺0.2002107744
|1 JLY 兌換 JPY
¥0.7577069682
|1 JLY 兌換 RUB
₽0.4391754276
|1 JLY 兌換 INR
₹0.4538533272
|1 JLY 兌換 IDR
Rp87.9969648012
|1 JLY 兌換 KRW
₩7.499720319
|1 JLY 兌換 PHP
₱0.3019001076
|1 JLY 兌換 EGP
￡E.0.2707491696
|1 JLY 兌換 BRL
R$0.0309397452
|1 JLY 兌換 CAD
C$0.0072861516
|1 JLY 兌換 BDT
৳0.640178175
|1 JLY 兌換 NGN
₦8.3939634324
|1 JLY 兌換 UAH
₴0.2181093642
|1 JLY 兌換 VES
Bs0.37486722
|1 JLY 兌換 PKR
Rs1.4772408378
|1 JLY 兌換 KZT
₸2.7229087704
|1 JLY 兌換 THB
฿0.1767155754
|1 JLY 兌換 TWD
NT$0.1709077734
|1 JLY 兌換 AED
د.إ0.0193769394
|1 JLY 兌換 CHF
Fr0.0042766542
|1 JLY 兌換 HKD
HK$0.040918605
|1 JLY 兌換 MAD
.د.م0.0489967296
|1 JLY 兌換 MXN
$0.107180346