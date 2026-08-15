Jellybean 今日價格

Jellybean (JELLYBEAN) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 3.29%。目前 JELLYBEAN 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 JELLYBEAN。

Jellybean 目前市值在 $ 41,556 排名第 #-，流通供應量為 995.77M JELLYBEAN。過去 24 小時內，JELLYBEAN 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00736511，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，JELLYBEAN 在過去一小時內波動了 +0.15%，過去7 天內波動了 -6.34%。過去一天，總交易量達到 --。

Jellybean（JELLYBEAN）市場資訊

市值 $ 41.56K$ 41.56K $ 41.56K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 41.56K$ 41.56K $ 41.56K 流通量 995.77M 995.77M 995.77M 總供應量 995,774,232.009776 995,774,232.009776 995,774,232.009776

Jellybean 的目前市值為 $ 41.56K, 它過去 24 小時的交易量為 --。JELLYBEAN 的流通量為 995.77M，總供應量是 995774232.009776，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 41.56K。