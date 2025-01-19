Jaypeggers 價格 (JAY)
今天 Jaypeggers (JAY) 的實時價格爲 8.26 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。JAY 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Jaypeggers 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 12.38 USD
- Jaypeggers 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Jaypeggers 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，Jaypeggers 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -1.0289837180。
在過去60天內，Jaypeggers 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.0418296700。
在過去90天內，Jaypeggers 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +2.000246701686878。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ -1.0289837180
|-12.45%
|60天
|$ +1.0418296700
|+12.61%
|90天
|$ +2.000246701686878
|+31.95%
Jaypeggers 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
--
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-1.32%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 JAY 兌換 AUD
A$13.2986
|1 JAY 兌換 GBP
￡6.7732
|1 JAY 兌換 EUR
€8.0122
|1 JAY 兌換 USD
$8.26
|1 JAY 兌換 MYR
RM37.17
|1 JAY 兌換 TRY
₺292.6518
|1 JAY 兌換 JPY
¥1,290.7902
|1 JAY 兌換 RUB
₽846.5674
|1 JAY 兌換 INR
₹715.1508
|1 JAY 兌換 IDR
Rp135,409.8144
|1 JAY 兌換 PHP
₱483.623
|1 JAY 兌換 EGP
￡E.416.304
|1 JAY 兌換 BRL
R$50.386
|1 JAY 兌換 CAD
C$11.8944
|1 JAY 兌換 BDT
৳1,003.59
|1 JAY 兌換 NGN
₦12,866.0238
|1 JAY 兌換 UAH
₴347.8286
|1 JAY 兌換 VES
Bs446.04
|1 JAY 兌換 PKR
Rs2,302.7228
|1 JAY 兌換 KZT
₸4,384.2428
|1 JAY 兌換 THB
฿284.0614
|1 JAY 兌換 TWD
NT$271.6714
|1 JAY 兌換 CHF
Fr7.5166
|1 JAY 兌換 HKD
HK$64.2628
|1 JAY 兌換 MAD
.د.م82.9304