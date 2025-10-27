jAsset jUSD（JUSD）價格資訊 (USD)

jAsset jUSD（JUSD）目前實時價格為 $0.977613。過去 24 小時內，JUSD 的交易價格在 $ 0.966471 至 $ 0.984971 之間波動，市場活躍度顯著。JUSD 的歷史最高價為 $ 1.062，歷史最低價為 $ 0.35345。

從短期表現來看，JUSD 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.10%，過去 24 小時內變動為 +0.06%，過去 7 天內累計變動為 +0.22%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

jAsset jUSD（JUSD）市場資訊

jAsset jUSD 的目前市值為 $ 423.50K, 它過去 24 小時的交易量為 --。JUSD 的流通量為 433.20K，總供應量是 433202.2750829931，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 423.50K。