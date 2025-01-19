Jarvis Synthetic Euro 圖標

Jarvis Synthetic Euro 價格 (JEUR)

USD

Jarvis Synthetic Euro (JEUR) 實時價格圖表

$0.947161
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-0.20%(1D)

今天 Jarvis Synthetic Euro (JEUR) 的價格

今天 Jarvis Synthetic Euro (JEUR) 的實時價格爲 0.947161 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。JEUR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Jarvis Synthetic Euro 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.40K USD
- Jarvis Synthetic Euro 當天價格變化爲 -0.24%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Jarvis Synthetic Euro (JEUR) 價格表現 USD

今天內，Jarvis Synthetic Euro 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0022836748407861
在過去30天內，Jarvis Synthetic Euro 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0229572883
在過去60天內，Jarvis Synthetic Euro 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0950442912
在過去90天內，Jarvis Synthetic Euro 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0022836748407861-0.24%
30天$ -0.0229572883-2.42%
60天$ -0.0950442912-10.03%
90天$ 0--

Jarvis Synthetic Euro (JEUR) 價格分析

Jarvis Synthetic Euro 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.934395
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$ 0.954696
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$ 4.01
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+0.06%

-0.24%

+1.20%

Jarvis Synthetic Euro (JEUR) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 1.40K
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什麼是Jarvis Synthetic Euro (JEUR)

jEUR is a multi-collateralized synthetic token tracking the price of Euro. It is built on the top of UMA and Chainlink.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Jarvis Synthetic Euro (JEUR) 資源

官網

大家還在問：關於 Jarvis Synthetic Euro (JEUR) 的其他問題

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JEUR 兌換爲當地貨幣

1 JEUR 兌換 AUD
A$1.52492921
1 JEUR 兌換 GBP
0.77667202
1 JEUR 兌換 EUR
0.91874617
1 JEUR 兌換 USD
$0.947161
1 JEUR 兌換 MYR
RM4.2622245
1 JEUR 兌換 TRY
33.55791423
1 JEUR 兌換 JPY
¥148.01284947
1 JEUR 兌換 RUB
97.07453089
1 JEUR 兌換 INR
82.00519938
1 JEUR 兌換 IDR
Rp15,527.22702384
1 JEUR 兌換 PHP
55.45627655
1 JEUR 兌換 EGP
￡E.47.7369144
1 JEUR 兌換 BRL
R$5.7776821
1 JEUR 兌換 CAD
C$1.36391184
1 JEUR 兌換 BDT
115.0800615
1 JEUR 兌換 NGN
1,475.32638843
1 JEUR 兌換 UAH
39.88494971
1 JEUR 兌換 VES
Bs51.146694
1 JEUR 兌換 PKR
Rs264.04954358
1 JEUR 兌換 KZT
502.73411558
1 JEUR 兌換 THB
฿32.57286679
1 JEUR 兌換 TWD
NT$31.15212529
1 JEUR 兌換 CHF
Fr0.86191651
1 JEUR 兌換 HKD
HK$7.36891258
1 JEUR 兌換 MAD
.د.م9.50949644