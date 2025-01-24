Jarvis AI 圖標

Jarvis AI 價格 (JARVIS)

USD

Jarvis AI (JARVIS) 實時價格圖表

$0.00218293
$0.00218293$0.00218293
-7.00%(1D)

今天 Jarvis AI (JARVIS) 的價格

今天 Jarvis AI (JARVIS) 的實時價格爲 0.00202518 USD。目前其市值爲 $ 2.18M USD。JARVIS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Jarvis AI 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 733.04K USD
- Jarvis AI 當天價格變化爲 -13.76%
- 其循環供應量爲 1000.00M USD

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Jarvis AI (JARVIS) 價格表現 USD

今天內，Jarvis AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000323394775244871
在過去30天內，Jarvis AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，Jarvis AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Jarvis AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000323394775244871-13.76%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Jarvis AI (JARVIS) 價格分析

Jarvis AI 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00152537
$ 0.00152537$ 0.00152537

$ 0.0023807
$ 0.0023807$ 0.0023807

$ 0.0023807
$ 0.0023807$ 0.0023807

+0.60%

-13.76%

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Jarvis AI (JARVIS) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 2.18M
$ 2.18M$ 2.18M

$ 733.04K
$ 733.04K$ 733.04K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

什麼是Jarvis AI (JARVIS)

is a cutting-edge solution that empowers traders to create and deploy custom AI agents—all wrapped in a prompt-based interface for truly autonomous trading. From advanced chart pattern detection to real-time social sentiment checks and streamlined DeFi liquidity management, it delivers a tailored, no-code experience that puts every aspect of crypto trading at your fingertips. ● Core Offering: A custom AI agent builder where users simply type natural-language commands—e.g., “Buy SOL if a Head & Shoulders pattern forms and social sentiment is over 70%.” The platform handles the rest. ● Key Differentiator: Fully autonomous execution across both trading strategies and liquidity positions, seamlessly responding to market signals

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Jarvis AI (JARVIS) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Jarvis AI (JARVIS) 的其他問題

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JARVIS 兌換爲當地貨幣

1 JARVIS 兌換 AUD
A$0.0031997844
1 JARVIS 兌換 GBP
0.001620144
1 JARVIS 兌換 EUR
0.001923921
1 JARVIS 兌換 USD
$0.00202518
1 JARVIS 兌換 MYR
RM0.0088702884
1 JARVIS 兌換 TRY
0.072298926
1 JARVIS 兌換 JPY
¥0.3141256698
1 JARVIS 兌換 RUB
0.2022547266
1 JARVIS 兌換 INR
0.1747325304
1 JARVIS 兌換 IDR
Rp32.6641889754
1 JARVIS 兌換 PHP
0.1182097566
1 JARVIS 兌換 EGP
￡E.0.1018463022
1 JARVIS 兌換 BRL
R$0.0119890656
1 JARVIS 兌換 CAD
C$0.0028960074
1 JARVIS 兌換 BDT
0.246666924
1 JARVIS 兌換 NGN
3.149559936
1 JARVIS 兌換 UAH
0.0849360492
1 JARVIS 兌換 VES
Bs0.11341008
1 JARVIS 兌換 PKR
Rs0.5637898602
1 JARVIS 兌換 KZT
1.0531341036
1 JARVIS 兌換 THB
฿0.0682080624
1 JARVIS 兌換 TWD
NT$0.0660411198
1 JARVIS 兌換 CHF
Fr0.001822662
1 JARVIS 兌換 HKD
HK$0.0157559004
1 JARVIS 兌換 MAD
.د.م0.0202112964