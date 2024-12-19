Jarvis 圖標

Jarvis 價格 (JARVIS)

USD

Jarvis (JARVIS) 實時價格圖表

$0.068396
$0.068396$0.068396
-4.50%(1D)

今天 Jarvis (JARVIS) 的價格

今天 Jarvis (JARVIS) 的實時價格爲 0.068396 USD。目前其市值爲 $ 2.87M USD。JARVIS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Jarvis 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 957.42 USD
- Jarvis 當天價格變化爲 -4.54%
- 其循環供應量爲 42.00M USD

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Jarvis (JARVIS) 價格表現 USD

今天內，Jarvis 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00325314102440247
在過去30天內，Jarvis 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0099540802
在過去60天內，Jarvis 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0182514110
在過去90天內，Jarvis 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.01442454376485605

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00325314102440247-4.54%
30天$ +0.0099540802+14.55%
60天$ +0.0182514110+26.68%
90天$ +0.01442454376485605+26.73%

Jarvis (JARVIS) 價格分析

Jarvis 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.065898
$ 0.065898$ 0.065898

$ 0.071649
$ 0.071649$ 0.071649

$ 0.120785
$ 0.120785$ 0.120785

+0.28%

-4.54%

-8.86%

Jarvis (JARVIS) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 2.87M
$ 2.87M$ 2.87M

$ 957.42
$ 957.42$ 957.42

42.00M
42.00M 42.00M

什麼是Jarvis (JARVIS)

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Jarvis (JARVIS) 資源

官網

大家還在問：關於 Jarvis (JARVIS) 的其他問題

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JARVIS 兌換爲當地貨幣

1 JARVIS 兌換 AUD
A$0.10874964
1 JARVIS 兌換 GBP
0.05403284
1 JARVIS 兌換 EUR
0.06566016
1 JARVIS 兌換 USD
$0.068396
1 JARVIS 兌換 MYR
RM0.307782
1 JARVIS 兌換 TRY
2.39864772
1 JARVIS 兌換 JPY
¥10.72654468
1 JARVIS 兌換 RUB
7.0755662
1 JARVIS 兌換 INR
5.82118356
1 JARVIS 兌換 IDR
Rp1,121.24572224
1 JARVIS 兌換 PHP
4.04151964
1 JARVIS 兌換 EGP
￡E.3.48546016
1 JARVIS 兌換 BRL
R$0.42610708
1 JARVIS 兌換 CAD
C$0.09780628
1 JARVIS 兌換 BDT
8.173322
1 JARVIS 兌換 NGN
106.3694592
1 JARVIS 兌換 UAH
2.87058012
1 JARVIS 兌換 VES
Bs3.4198
1 JARVIS 兌換 PKR
Rs19.03050304
1 JARVIS 兌換 KZT
35.75264108
1 JARVIS 兌換 THB
฿2.36239784
1 JARVIS 兌換 TWD
NT$2.23381336
1 JARVIS 兌換 CHF
Fr0.06087244
1 JARVIS 兌換 HKD
HK$0.53143692
1 JARVIS 兌換 MAD
.د.م0.68259208