JargonQuest 今日價格

JargonQuest (JQ) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 2.24%。目前 JQ 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 JQ。

JargonQuest 目前市值在 $ 61,664 排名第 #-，流通供應量為 3.06B JQ。過去 24 小時內，JQ 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，JQ 在過去一小時內波動了 +0.45%，過去7 天內波動了 +7.06%。過去一天，總交易量達到 --。

JargonQuest（JQ）市場資訊

市值 $ 61.66K$ 61.66K $ 61.66K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 104.67K$ 104.67K $ 104.67K 流通量 3.06B 3.06B 3.06B 總供應量 5,534,543,102.0 5,534,543,102.0 5,534,543,102.0

JargonQuest 的目前市值為 $ 61.66K, 它過去 24 小時的交易量為 --。JQ 的流通量為 3.06B，總供應量是 5534543102.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 104.67K。