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JargonQuest 目前實時價格為 0 USD。JQ 市值為 61,664 USD。追蹤台灣的 JQ 兌 USD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！JargonQuest 目前實時價格為 0 USD。JQ 市值為 61,664 USD。追蹤台灣的 JQ 兌 USD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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JargonQuest 價格 (JQ)

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1 JQ 兌換為 USD 的實時價格：

$0.0000189
$0.0000189$0.0000189
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mexc
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USD
JargonQuest (JQ) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-15 12:19:47 (UTC+8)

JargonQuest 今日價格

JargonQuest (JQ) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 2.24%。目前 JQ 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 JQ。

JargonQuest 目前市值在 $ 61,664 排名第 #-，流通供應量為 3.06B JQ。過去 24 小時內，JQ 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0

短期表現方面，JQ 在過去一小時內波動了 +0.45%，過去7 天內波動了 +7.06%。過去一天，總交易量達到 --

JargonQuest（JQ）市場資訊

$ 61.66K
$ 61.66K$ 61.66K

--
----

$ 104.67K
$ 104.67K$ 104.67K

3.06B
3.06B 3.06B

5,534,543,102.0
5,534,543,102.0 5,534,543,102.0

JargonQuest 的目前市值為 $ 61.66K, 它過去 24 小時的交易量為 --。JQ 的流通量為 3.06B，總供應量是 5534543102.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 104.67K

JargonQuest 價格歷史 USD

24 小時價格變化區間：
$ 0
$ 0$ 0
24H最低價
$ 0
$ 0$ 0
24H最高價

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.45%

+2.24%

+7.06%

+7.06%

JargonQuest（JQ）價格歷史 USD

今天內，JargonQuest 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0
在過去30天內，JargonQuest 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0
在過去60天內，JargonQuest 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0
在過去90天內，JargonQuest 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+2.24%
30天$ 0-3.62%
60天$ 0-20.90%
90天$ 0--

JargonQuest 的價格預測

JargonQuest（JQ）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，JQ 在 2030 年的目標價格為 $ --，預計增長率為 0.00%
JargonQuest (JQ) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，JargonQuest 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 $ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 JargonQuest 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 JargonQuest 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 JQ 2026–2027 年價格的預測。

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關於 JargonQuest

今日JargonQuest（JQ）的價格是多少？

即時價格為NT$，反映過去24小時內的價格變動幅度為2.23%。此數字每幾秒重新計算一次，以反映全球市場的即時交易情況。

JQ有多少枚代幣在流通？

JQ的流通供應量為3060653203.0，代表目前由公眾持有的數量。流通供應量會影響價格發現與市值，特別是對於新興資產而言。

目前有多少持有者持有JargonQuest？

在支援的網絡中，JQ的獨特持有者估計有--個。持有者數量增加通常意味著該資產的採用率上升，以及長期投資興趣的增強。

今日JargonQuest的市值是多少？

市值達到NT$1935933.60287639808000，使JargonQuest在全球排名第6746位。市值有助投資人了解該資產相對其他資產的規模與成熟度。

今日JQ的交易活躍度如何？

過去24小時內，該代幣的交易量達NT$--。較高的交易量通常與更強的流動性及更多交易參與者相關。

近期JargonQuest價格走勢的驅動因素是什麼？

過去24小時內2.23%的價格變動受市場情緒、投資者行為、Gaming (GameFi),BNB Chain Ecosystem,Play To Earn整體表現，以及--生態系統的最新動態所影響。熱門新聞或交易興趣的上升也可能有所貢獻。

人們還問：關於JargonQuest的其他問題

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JargonQuest（JQ）重要行業更新

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過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
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比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
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